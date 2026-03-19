Iñigo Pérez: "Hemos pasado, que era lo importante, pero hemos sufrido"

La expectativa de enfrentar próximamente al AEK de Atenas en una eliminatoria que Iñigo Pérez calificó como “preciosa” marca el horizonte inmediato del Rayo Vallecano, que primero planea centrar todos sus esfuerzos en asegurar su permanencia una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Según publicó Europa Press, el técnico subrayó tras el partido su obsesión y la de su plantilla por lograr su sexta permanencia consecutiva en LaLiga EA Sports, considerando este objetivo como uno de los nuevos hitos que buscan alcanzar.

La clasificación del Rayo Vallecano a los cuartos de final de la Conference League supuso un motivo de celebración para el equipo, pese a la derrota en Vallecas frente al Samsunspor. El medio Europa Press detalló que pese al resultado negativo, el entrenador madrileño valoró el avance como un episodio más en el proceso de hacer historia europea para el club. Pérez reconoció la dureza del encuentro y el sufrimiento experimentado tanto por él como por su plantilla para alcanzar este paso. "Cuando llegas al partido de vuelta y está por decidir las emociones se van sublevando cada vez más y llega un punto en que lo que quieres desde fuera es controlar, y se vuelve incontrolable. Así ha sido, hemos pasado que era lo importante pero hemos sufrido", indicó el técnico en declaraciones recogidas por Europa Press para Movistar Plus.

Iñigo Pérez relató que optó por una gestión menos intervencionista durante el encuentro. Según reportó Europa Press, el entrenador se mostró partidario en ocasiones de observar en lugar de intervenir constantemente. “Hay veces que es mejor observar y dar ciertas pautas, que intentar continuamente intervenir. Muchas veces es mejor dejarlos que actúen solos”, explicó al ser consultado sobre su enfoque estratégico en un partido donde la tensión deportiva resultó determinante.

En relación al desarrollo del partido, Pérez precisó que el dominio del juego no debe equipararse exclusivamente a la posesión del balón. De acuerdo con lo expresado por el técnico, el Samsunspor adoptó una postura agresiva en el campo y el Rayo Vallecano no logró ejercer presión de manera contundente sobre su rival, lo que derivó en una dinámica particular dentro del encuentro. "El dominio muchas veces no tiene que ver con la posesión. Ellos toman posiciones muy agresivas, nosotros no podemos ser contundentes en la presión y se va dando todo esto. Hemos dominado claramente el partido, pero en un lance se pone el partido como se ha puesto", detalló el entrenador ante los medios, según recopiló Europa Press.

En el análisis posterior, tanto jugadores como cuerpo técnico del Rayo Vallecano decidieron cerrar el capítulo europeo para priorizar la permanencia en LaLiga. Pérez recalcó que persiguen un objetivo considerado histórico dentro del club: conseguir su sexta temporada consecutiva en la élite del fútbol español. De acuerdo con Europa Press, el técnico señaló que esta obsesión compartida ha alimentado la capacidad del grupo para batir récords y mantener una mentalidad de superación constante. "Todavía queda mucho, aparcamos la Conference, estamos obsesionados con hacer una sexta permanencia seguida, que sería otro de los récords, y este grupo de jugadores no para de hacer historia y récords, y estamos obsesionados con hacer otro más", puntualizó el entrenador.

Las declaraciones de Iñigo Pérez ponen de relieve el momento clave que atraviesa el Rayo Vallecano dentro de la temporada. El objetivo inmediato pasa por consolidar la permanencia en LaLiga EA Sports, antes de enfrentar una nueva ronda europea frente al AEK de Atenas. Según informó Europa Press, la eliminación directa ante el conjunto griego se perfila como un desafío atractivo tras el reciente progreso continental, que el técnico quiere afrontar sin descuidar la competición doméstica.

El encuentro frente al Samsunspor y las palabras del técnico resumen el nivel de tensión existente cuando una clasificación europea se encuentra en juego y la prioridad por los objetivos domésticos continúa vigente. La actuación en la Conference League refuerza la proyección internacional del conjunto madrileño, mientras que la permanencia en la liga local se presenta, en palabras de Pérez recogidas por Europa Press, como la meta fundamental para continuar haciendo historia en Vallecas.