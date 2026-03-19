IA entra en fase de adopción empresarial: 2026 marcará el paso de la estrategia a la implementación

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo de 2026

Más de 5,000 líderes analizarán cómo la IA redefinirá la productividad y competitividad empresarial en el Congreso America Digital México 2026, donde empresas, autoridades y expertos analizarán cómo la IA, Web3 y la digitalización definirán qué organizaciones liderarán la economía digital en los próximos años.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- México se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de América Latina en adopción de inteligencia artificial y transformación digital, en medio de una nueva ola de cambio estructural conocida como la Sexta Revolución Tecnológica, impulsada por la convergencia de IA, cloud, Web3 y automatización avanzada.

Este nuevo ciclo tecnológico, que comenzó alrededor de 2017 y podría consolidarse hacia 2030, está redefiniendo la productividad empresarial, los modelos de negocio y la competitividad de las economías, especialmente en países que buscan acelerar su digitalización como México.

En este contexto, el 11° Congreso IA, Tecnología y Negocios America Digital México 2026, que se realizará el 9 y 10 de junio en el World Trade Center de Ciudad de México, reunirá a líderes empresariales, expertos tecnológicos y autoridades para analizar cómo las organizaciones pueden adaptarse a este nuevo paradigma digital.

El evento proyecta un impacto económico cercano a los 100 millones de dólares, impulsado por una Expo tecnológica de 20,000 m², la participación de más de 5,000 ejecutivos C-Level de más de 50 países y la realización de aproximadamente 2,700 reuniones de negocios.

"La inteligencia artificial no es una tendencia más. Es el factor que definirá qué empresas crecerán en esta década y cuáles perderán competitividad", señaló Lesley Robles, Director General de America Digital.

¿Está México listo para competir en la economía de la inteligencia artificial?

La adopción de inteligencia artificial en México avanza rápidamente en sectores como banca, retail, telecomunicaciones, manufactura y salud, donde las empresas buscan mejorar eficiencia operativa y reducir costos mediante automatización.

El mercado de IA en México podría alcanzar los 450 millones de dólares en 2025, mientras que su implementación podría impulsar el PIB nacional hasta en 2.8% gracias a mejoras en productividad, automatización y toma de decisiones basada en datos, de acuerdo con un estudio de Accenture.

"La IA está democratizando el acceso al conocimiento dentro de las organizaciones. Hoy cualquier área puede tomar decisiones basadas en datos, lo que está acelerando la velocidad de transformación empresarial", explicó David Ruiz, Head of Data Analytics & AI en Google Cloud.

Expertos coinciden en que la adopción tecnológica ya no es opcional sino un factor crítico de supervivencia empresarial.

Organizaciones que integren inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada podrían lograr mejoras de productividad de doble dígito, mientras que aquellas que retrasen su adopción podrían perder competitividad frente a competidores digitales más ágiles.

"En los próximos cinco años veremos una clara división entre empresas que usan IA como motor estratégico y aquellas que solo la ven como una herramienta. Esa diferencia definirá a los líderes de cada industria", añadió Lesley Robles.

2026: el año en que las empresas pasarán de experimentar con IA a implementarla a escala

De acuerdo con especialistas, 2026 marcará el punto en que muchas organizaciones pasarán de pruebas piloto a adopción masiva de inteligencia artificial en procesos críticos como ventas, operaciones, atención al cliente y marketing.

El Congreso America Digital México 2026 funcionará como un termómetro de estas prioridades tecnológicas, con la participación de más de 200 compañías que presentarán soluciones orientadas a acelerar la digitalización corporativa.

Entre las empresas participantes destacan Google Cloud, AMD, EY GSD, IENTC, Uber, Snowflake, Zoho, Johnson Controls, Fastly y ManageEngine, entre otras firmas tecnológicas globales.

El programa incluye más de 100 conferencias organizadas en siete foros especializados donde se abordarán temas como inteligencia artificial aplicada, banca digital, fintech, industria 4.0, eCommerce, marketing digital y blockchain.

Entre los speakers destacan Patrick Mork, ex CMO de Google Play; Rafael Fragoso Pérez Carreño de Banorte; Eric López Hurtado de Johnson Controls; Daniel Soldán de emBlue; y Gonzalo de la Vega de Fastly.

Mois Navon, ingeniero y filósofo especializado en ética tecnológica, será el keynote speaker del evento. Durante su conferencia abordará los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en los negocios.

Además del contenido técnico, el evento busca facilitar la generación de alianzas estratégicas mediante reuniones uno a uno coordinadas a través de su plataforma digital de networking.

En promedio, cada asistente concreta entre 8 y 16 reuniones estratégicas, reflejando cómo estos encuentros se han convertido en plataformas clave para acelerar negocios, asociaciones tecnológicas y procesos de innovación.

La ventana de oportunidad tecnológica de México podría cerrarse hacia 2030

Especialistas advierten que la oportunidad para capitalizar esta revolución tecnológica será limitada y que los próximos cinco años serán decisivos para definir qué empresas y economías liderarán la nueva economía digital.

Las organizaciones que inviertan hoy en inteligencia artificial, automatización y talento digital serán las que capturen mayor valor en la próxima década.

Bajo esta visión, el Congreso IA America Digital México 2026 es el punto de encuentro entre los directivos de las empresas globales de tecnología con los tomadores de decisiones de las principales industrias de México y América Latina, que buscan banticipar tendencias, identificar riesgos y acelerar su transformación digital.

Sobre America Digital

America Digital organiza congresos de tecnología y negocios en América Latina y Estados Unidos, conectando a líderes empresariales, gobiernos y empresas tecnológicas para impulsar la innovación, la adopción de inteligencia artificial y el desarrollo de la economía digital. Más información: https://america-digital.com/

Contacto de prensa

Gabriela RiveraJefa de Comunicaciones – America Digital+52 55 2949-7920gabriela.rivera@america-digital.com

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FUENTE America Digital