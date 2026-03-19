García (Adelante): "Óscar Puente es el mejor activo que tiene Moreno para ganar"

Las estadísticas sobre la falta de conexiones ferroviarias muestran que de las catorce ciudades más grandes de España que no cuentan con servicio de tren, doce se encuentran en Andalucía. Este dato resalta el alcance del déficit de infraestructuras en la región y sitúa en el centro del debate la demanda de mejores servicios ferroviarios. El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Ignacio García, formuló duras críticas hacia la gestión actual del transporte ferroviario, cuestionando el papel del ministro de Transportes, Óscar Puente. Según informó el medio, García acusó a Puente de priorizar la actividad en redes sociales sobre la resolución de los problemas de movilidad que afectan a la comunidad andaluza.

En declaraciones recogidas por la prensa en Jaén, García declaró que “Óscar Puente es el mejor activo que tiene Moreno para ganar las elecciones”, en alusión a la supuesta ventaja que brinda la actuación del ministro al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Tal como publicó el medio, estas palabras surgen como respuesta a un comentario previo del ministro Puente en redes sociales, donde catalogó a Adelante Andalucía como “la izquierda desorientada” por sus reclamos de una red de conexiones ferroviarias más amplia para la región. “El señor ministro está más orientado en Twitter que en Andalucía”, afirmó García en alusión a la actividad del titular de Transportes.

El portavoz mencionó que no pudo acceder a Jaén en tren debido a la inexistencia de enlaces ferroviarios directos con ciudades claves como Córdoba, Sevilla o Cádiz. Según detalló el propio García, el trayecto exige descender del tren y continuar el viaje en autobús, lo que implica un incremento sustancial en los tiempos de traslado hacia la capital jiennense. El medio consignó que el candidato a la presidencia de la Junta sumó ejemplos adicionales al relatar las dificultades específicas de otras provincias. Según señaló, Málaga no mantiene un enlace ferroviario con Madrid, y en el caso de Almería, no se logra acceder en tren directo; es necesario abandonar este medio de transporte y montar en un autobús para completar el trayecto hasta la capital provincial.

La situación de las conexiones ferroviarias en Andalucía, precisó García, también afecta al transporte de mercancías. El puerto de Algeciras, uno de los principales de España y fundamental para el tránsito de bienes, carece de una conexión ferroviaria en condiciones adecuadas para la salida efectiva de mercancías, según describió el portavoz de Adelante Andalucía y reportó el medio. Este obstáculo, advirtió García, representa una limitación para el desarrollo logístico e industrial de la región.

Para García, la escasez de servicios de cercanías en Andalucía constituye otro ejemplo de la desigualdad en materia de infraestructuras, con cinco de las ocho provincias andaluzas sin este tipo de transporte. Según declaraciones recogidas en el medio, el candidato calificó la falta de conexión y deficiencias en el transporte ferroviario como un “maltrato” hacia la comunidad autónoma por parte del Gobierno central y del propio ministerio de Transportes. Añadió que, si esta gestión persiste, “lo que va a hacer es regalarle a Andalucía a la derecha”, haciendo referencia a las potenciales consecuencias políticas de la situación.

El medio detalló que García abogó por una alternativa política de izquierda centrada en la defensa de los intereses andaluces frente a una administración estatal a la que, según su visión, “no le interesa” la comunidad. Expresó que “para ellos, de Aranjuez para abajo todo es campo”, frase con la que buscó ilustrar una percepción de abandono institucional de Andalucía en comparación con otras partes del territorio nacional.

En el transcurso de sus declaraciones, García insistió en la importancia de que Andalucía cuente con una red ferroviaria amplia y competitiva como requisito fundamental para asegurar la movilidad entre provincias, el desarrollo económico y el equilibrio territorial. El medio reportó que el portavoz de Adelante Andalucía emplazó al ministro Puente a “dedicarse menos a Twitter y más a arreglar los trenes en Andalucía”, subrayando la necesidad de priorizar la modernización de la infraestructura ferroviaria sobre la comunicación política en redes sociales.

La crítica encuentra su marco en la confrontación reciente entre representantes del Gobierno estatal y el partido regionalista andaluz. Según publicó el medio, las declaraciones de García no solo responden a las palabras del ministro, sino que abren un debate más amplio sobre la situación histórica del transporte público en la comunidad y sus implicaciones para la conectividad, la cohesión territorial y la competitividad de Andalucía dentro del contexto nacional.