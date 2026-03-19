EEUU desliza la posibilidad de retirar las sanciones al petróleo iraní ya embarcado

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, detalló que los barriles de petróleo iraní que se encuentran ya transportados por mar tenían como destino inicial China, por lo que una flexibilización de las restricciones sobre este crudo podría beneficiar a otros mercados globales. Según consignó Fox Business, el Gobierno estadounidense contempla levantar en breve las sanciones sobre aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo iraní ya embarcados, en el contexto de los recientes ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Próximo y la consecuente subida de los precios internacionales del crudo.

De acuerdo con Fox Business, Bessent explicó que la administración evalúa permitir la introducción en el mercado global de estos barriles, lo que podría equivaler a entre diez y catorce días de suministro, según los cálculos presentados por el funcionario. La declaración se realizó en medio de una coyuntura marcada por la crisis energética derivada de ataques cruzados en Oriente Próximo, que han generado nuevos incrementos en el precio del petróleo este jueves. El funcionario precisó: “En los próximos días podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que se encuentra en el alta mar. Son unos 140 millones de barriles, así que, dependiendo de cómo se calcule, eso representa entre diez días y dos semanas de suministro que los iraníes habían estado extrayendo”.

Scott Bessent indicó que la eventual medida tiene un objetivo concreto: introducir más volumen de crudo en los mercados internacionales para moderar los precios durante un periodo que estimó en entre diez y catorce días, al tiempo que continúan las operaciones militares en la región. Según Fox Business, la administración estadounidense adoptó recientemente una decisión similar al liberar restricciones sobre petróleo ruso ya embarcado, buscando aumentar la oferta y paliar el alza de precios provocada por las tensiones en Oriente Próximo.

Bessent aseguró que esta política, “en esencia, supone utilizar los barriles iraníes contra Irán”, en el sentido de intentar estabilizar los mercados mediante la entrada de más crudo. El funcionario agregó que, de manera paralela, el Gobierno de Estados Unidos sopesa liberar, de forma “unilateral”, más petróleo de sus reservas estratégicas, continuando con las iniciativas empleadas en los últimos meses. El secretario recordó que el Ejecutivo estadounidense, en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ya había dispuesto la salida al mercado de 172 millones de barriles, dentro de una acción conjunta que puso a disposición de los consumidores globales hasta 400 millones de unidades con el mismo objetivo de contener los precios.

Fox Business reportó que, ante la persistencia del aumento del precio del petróleo y la gasolina, Washington también aborda otras estrategias, como la suspensión temporal de la Ley Jones. Esta normativa, que habitualmente limita a los barcos estadounidenses el transporte de mercancías entre puertos nacionales, ha quedado sin efecto durante sesenta días, en un nuevo intento por rebajar la presión sobre el sector energético y garantizar el suministro interno.

En sus declaraciones difundidas por Fox Business, Bessent reiteró la demanda estadounidense a sus aliados para que se sumen a una coalición internacional orientada a reabrir el estrecho de Ormuz. Este paso haría posible la reanudación del tránsito de una quinta parte del petróleo mundial, factor que Bessent valoró como clave para estabilizar el flujo energético global tras el cierre parcial ocurrido al inicio de la actual ofensiva en Irán.

El anuncio de Washington sobre el posible levantamiento de sanciones al petróleo iraní forma parte de una batería de medidas que buscan rebajar el impacto de los recientes episodios de violencia en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos. El medio Fox Business subrayó la importancia de estas acciones para ampliar la oferta disponible y amortiguar la volatilidad que afecta tanto a los precios internacionales del crudo como a los consumidores estadounidenses.