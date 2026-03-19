EAU neutraliza siete misiles y 15 drones lanzados desde Irán

Las cifras oficiales muestran un aumento en las víctimas mortales vinculadas al reciente conflicto regional entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, con un total confirmado de ocho fallecidos, incluidos dos integrantes de las Fuerzas Armadas emiratíes. Según informó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, las autoridades lograron interceptar el jueves siete misiles balísticos y 15 drones disparados desde territorio iraní en medio de una escalada de hostilidades originada por bombardeos israelíes sobre una instalación de gas clave.

De acuerdo con datos recogidos por el medio, las defensas aéreas emiratíes han logrado neutralizar hasta la fecha 334 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.714 drones, sumando un total de 2.063 ataques interceptados desde que comenzó la ofensiva iraní como respuesta a la expansión del conflicto en la zona. El Ministerio de Defensa emiratí precisó en su balance que estos ataques forman parte de la operación de represalia lanzada por Irán tras el ataque israelí al yacimiento gasístico, catalogando la acción como “flagrante agresión iraní”.

El medio consignó que Emiratos Árabes Unidos ha mantenido sus fuerzas en estado de máxima alerta, con la advertencia de que responderá con firmeza ante cualquier amenaza adicional. En su declaración, el Ministerio de Defensa enfatizó la disposición del Estado para hacer frente a estos riesgos, remarcando que "permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza" y recalcaron que "responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado".

Los sistemas antiaéreos emiratíes resultaron fundamentales para interceptar los artefactos lanzados, incluyendo tanto misiles balísticos como vehículos aéreos no tripulados. Según las cifras recopiladas, la ofensiva iraní ha implicado el uso intensivo de diferentes tipos de tecnología militar, lo que ha requerido una respuesta continua y adaptada de las autoridades de defensa de Emiratos Árabes Unidos.

El contexto de estas hostilidades se deriva directamente del bombardeo israelí a una infraestructura energética estratégica, hecho que detonó la serie de ataques iraníes hacia territorio emiratí. El reportaje precisó que esta dinámica ha elevado la tensión en la región y ha obligado a Emiratos Árabes Unidos a reforzar sus capacidades de defensa antiaérea ante la persistencia de amenazas armadas.

El balance de víctimas mortales hasta el momento refleja el impacto humano de los ataques, con ocho personas fallecidas según las autoridades locales, de las cuales dos son militares en servicio. Las pérdidas han intensificado la preocupación por la seguridad y la estabilidad interna del país, así como la de sus fuerzas armadas que operan para contener la agresión externa.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reiteró a través de sus comunicados, citados por los medios, su intención de mantener una vigilancia constante y capacidad de respuesta proporcional a las amenazas recibidas. El informe oficial advirtió sobre la continuidad de la tensión mientras persistan las operaciones desde Irán y puntualizó en el compromiso estatal con la preservación de la seguridad nacional frente a cualquier incidente similar futuro.