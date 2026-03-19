Bruselas invertirá 330 millones en fusión y tecnologías nucleares hasta 2027

La creación de una asociación público-privada a escala europea dedicada al desarrollo de tecnologías de fusión comercialmente viables y la consolidación de una cadena de suministro relevante para este sector integran el núcleo de un nuevo programa de investigación nuclear en la Unión Europea. Según información publicada por la Comisión Europea, la inversión contempla, además, apoyo específico a empresas emergentes del ámbito nuclear mediante instrumentos gestionados por el Consejo Europeo de Innovación. Este paquete de medidas responde a la necesidad de ampliar la base industrial e innovadora del sector energético y de avanzar en la autonomía tecnológica de la región.

El medio detalló que la Comisión Europea destinará un total de 330 millones de euros entre 2026 y 2027 para acelerar tanto el desarrollo de la energía de fusión como la investigación en tecnologías nucleares convencionales. De ese total, 222 millones de euros financiarán proyectos cuyo objetivo es trasladar la energía de fusión desde los laboratorios hacia la red eléctrica, aproximando esta tecnología a aplicaciones comerciales. La otra parte, compuesta por 108 millones de euros, apoyará estudios vinculados con fisión nuclear, centrándose en procedimientos seguros, gestión de residuos radiactivos y desarrollo de nuevos materiales.

De acuerdo con la Comisión Europea, la inversión se canalizará a través de un nuevo programa de investigación y formación nuclear adoptado por el Ejecutivo comunitario este jueves. El programa complementa los fondos ya existentes bajo Horizonte Europa, impulsando la cooperación tanto a nivel de investigación como de formación académica y profesional en el sector nuclear. Una de las metas es atraer talento especializado y asegurar la transferencia de conocimiento, aspecto considerado esencial para la sostenibilidad futura de la industria europea.

Tal como consignó la Comisión, en el ámbito de la fisión nuclear, los recursos se emplearán en investigaciones dirigidas a la mejora de la operación segura a largo plazo de las centrales nucleares actualmente en funcionamiento en la Unión Europea. Parte de la financiación se destinará a impulsar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés), reactores nucleares avanzados y combustibles de nueva generación, con la intención de diversificar las opciones tecnológicas y fortalecer la resiliencia de la matriz energética europea.

El programa integra además una línea de acción orientada a la medicina nuclear. En este sentido, la financiación apoyará iniciativas para incrementar la autonomía europea en el suministro de isótopos imprescindibles en tratamientos médicos innovadores. Esta decisión busca reducir la dependencia de proveedores externos y garantizar el acceso constante a tecnologías médicas avanzadas en los países miembros.

La estrategia también incluye medidas de impulso al entorno académico y científico. Se prevén becas postdoctorales bajo el marco Marie Sklodowska-Curie, destinadas a investigadores especializados en disciplinas nucleares. Además, se facilitará el acceso a más de 230 infraestructuras de investigación diseminadas por la Unión Europea, lo que permitirá a científicos y estudiantes beneficiarse de recursos, laboratorios y redes de colaboración. Según informó la Comisión Europea, estas acciones pretenden crear un entorno propicio para la formación y la transferencia de conocimiento, elemento considerado clave por los responsables del programa.

En cuanto al apoyo internacional, la iniciativa contempla medidas para favorecer la integración de investigadores ucranianos en el Espacio Europeo de Investigación, con el objetivo de mantener la colaboración científica y tecnológica con Ucrania a pesar del conflicto armado en curso. Según afirmó la Comisión Europea, este apoyo pretende no sólo reforzar la capacidad científica de la región, sino también fortalecer la cooperación transnacional frente a desafíos comunes en materia de seguridad y abastecimiento energético.

El conjunto de iniciativas se sitúa dentro de la estrategia más amplia de la UE destinada a reforzar la independencia energética, estimular la competitividad y progresar hacia la meta de neutralidad climática en 2050. Según reportó la Comisión, la apuesta por tecnologías nucleares avanzadas, tanto en fusión como en fisión y aplicaciones médicas, figura como una respuesta estructural a los desafíos de abastecimiento energético detectados tras los últimos episodios de crisis energética internacional. La diversificación de fuentes y la reducción de la dependencia de abastecedores externos ocupan el centro de la agenda comunitaria en este campo.

La combinación de estos programas de inversión y cooperación público-privada busca, según detalló la Comisión Europea, no sólo desarrollar soluciones técnicas y científicas, sino también consolidar un ecosistema industrial capaz de afrontar eventuales crisis futuras. Bajo esta perspectiva, la Unión Europea procura fortalecer tanto la seguridad energética como el liderazgo en innovación, abriendo nuevas oportunidades para el sector nuclear en el continente.