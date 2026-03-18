Vila-Matas, Abad Faciolince, Nona Férnandez, Giralt Torrente y Scheweblin, finalistas del nuevo premio Aena de narrativa

El desembolso económico destinado a la compra de ejemplares y al pago de los premios para la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana superará los 2,5 millones de euros. Según informó El País, la compañía tiene previsto adquirir más de 5.000 ejemplares de cada una de las obras finalistas, distribuyéndolos entre sus empleados y los municipios de las zonas donde opera, con el objetivo de que lleguen a centros educativos, bibliotecas y diferentes espacios culturales. La noticia principal es el anuncio de los cinco escritores y obras finalistas, entre los que en una gala prevista para el 8 de abril en Barcelona se dará a conocer a la persona ganadora, que recibirá un premio de un millón de euros, mientras que el resto de los finalistas será reconocido con 30.000 euros cada uno y distribución de sus libros.

Tal como publicó El País, los finalistas seleccionados para esta primera convocatoria son Héctor Abad Faciolince, autor de ‘Ahora y en la hora’ (Alfaguara); Nona Fernández, con la novela ‘Marciano’ (Random House); Marcos Giralt Torrente, por ‘Los ilusionistas’ (Anagrama); Samanta Schweblin, con ‘El buen mal’ (Seix Barral); y Enrique Vila-Matas, con ‘Canon de cámara oscura’ (Seix Barral). Todos ellos optan a un distintivo que, a partir de la cuantía del millón de euros, sitúa a este galardón entre los mejor dotados del ámbito literario en lengua española.

El medio El País detalló que la presidenta del jurado, la escritora Rosa Montero, junto con el secretario Jesús García Calero y los scouts Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio, fueron los responsables de dar a conocer los nombres de los finalistas. Montero subrayó durante la presentación la dificultad de seleccionar las obras candidatas debido al escaso margen de tiempo disponible para su evaluación, recordando que se trataba de libros publicados en 2025 en español. La autora agregó que el premio representa “alegría para el sector, editoriales, escritores y lectores”.

Según reportó El País, la dotación económica de este premio establece un hito para el panorama literario español. Hasta ahora, el Premio Planeta era el de mayor cuantía, con un millón de euros para el ganador y 200.000 euros para el finalista, seguido por el Premio Alfaguara de Novela, dotado con aproximadamente 165.000 euros, y el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', que reparte 125.000 euros. En el caso del Premio Aena, tanto las obras originales en castellano como aquellas escritas en lenguas cooficiales de España, siempre que hayan sido traducidas al español, pueden presentarse, considerándose criterios como la calidad literaria, la originalidad y sus aportaciones culturales.

La entrega del premio tendrá lugar el 8 de abril en Barcelona, en una gala en la que se confirmará el nombre del autor o autora galardonada. Junto a Rosa Montero, el jurado lo integran las firmas de Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza. El País informó que el propósito declarado de Aena, por medio del reparto masivo de ejemplares, consiste en respaldar la circulación y el acceso a la literatura contemporánea en español, tanto entre sus empleados como en la comunidad en general, a través de instituciones educativas y culturales.

Además, la colaboración de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa en el proyecto busca fortalecer el alcance de esta iniciativa. Según consignó El País, Aena pretende así dotar de un mayor dinamismo al ecosistema literario hispanoamericano y español, posicionando a su galardón como una referencia en el sector. Una vez concluida la ceremonia y conocida la decisión del jurado, la compañía iniciará la adquisición de los más de 5.000 ejemplares de cada obra finalista para su distribución programada.

El galardón, en su primera edición, reconoce novelas o relatos narrativos ya publicados en 2025 que, además de evaluarse por mérito literario, hayan logrado destacarse en su aporte a la cultura escrita en español o lenguas cooficiales del Estado, siempre que hayan sido vertidas adecuadamente al castellano. El medio El País subrayó que la opción de premiar tanto a originales en español como a traducciones de lenguas cooficiales representa una apuesta inclusiva.

Por otra parte, el ganador o ganadora recibirá la cifra histórica de un millón de euros, mientras que los otros cuatro finalistas recibirán 30.000 euros cada uno, junto a una difusión especial de sus obras en múltiples centros relevantes para la promoción de la literatura. Según informó El País, esta dimensión económica e institucional convierte al Premio Aena en uno de los más destacados del ámbito literario en lengua española y amplía notablemente las posibilidades de alcance de las obras seleccionadas.

El País apuntó que, tras la concesión del galardón, el compromiso de compra y distribución de ejemplares sumará un coste total que ronda los 2,5 millones de euros. De este modo, la compañía busca impulsar el interés por la narrativa contemporánea y fortalecer los vínculos del sector editorial con la sociedad a través de acciones concretas.

Finalmente, el proyecto suma la implicación de actores relevantes del mundo literario y cultural en la toma de decisiones. El País reiteró que, más allá del mero reconocimiento económico, el premio aspira a constituir un estímulo para el ámbito editorial y el conjunto de quienes integran la cadena del libro, consolidándose como un punto de referencia en el circuito hispanoamericano y español.