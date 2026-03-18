Takaichi trasladará a Trump las líneas rojas de un posible despliegue en Oriente Próximo durante su visita a EEUU

En su declaración previa a la reunión oficial, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anticipó que serán expuestas con claridad las limitaciones jurídicas que enfrenta Japón ante la posibilidad de participar militarmente en la región del estrecho de Ormuz. Esta postura será presentada ante el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la visita programada de Takaichi a Washington, según informó The Japan Times. El encuentro se produce mientras aumenta la tensión diplomática respecto a las peticiones de Washington de que Japón respalde la operación militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a finales de febrero.

The Japan Times detalló que la líder japonesa tiene la intención de detallar al presidente Trump los aspectos legales que restringen al gobierno japonés respecto al posible envío de miembros de sus Fuerzas de Autodefensa a operaciones militares en Oriente Próximo. Takaichi recalcó que la legislación vigente en Japón impone límites estrictos y definirá durante la reunión “qué puede y qué no puede hacer Japón” en este contexto.

La primera ministra precisó que las conversaciones con la administración estadounidense serán “exhaustivas” y darán prioridad a la renovación de los compromisos dentro de la alianza bilateral. Señaló además que la coyuntura internacional actual y la ofensiva contra Irán, en la que Estados Unidos e Israel mantienen un papel central, han generado presión para que los aliados contribuyan en la protección de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, punto vital para el transporte global de petróleo.

Conforme a lo reportado por The Japan Times, Donald Trump manifestó su frustración ante la negativa de varios socios estadounidenses, incluyendo Japón, China y Corea del Sur, en lo relacionado al envío de buques para respaldar la misión en Ormuz. El presidente de Estados Unidos enfatizó que su país “no necesita la ayuda de nadie”, y calificó la postura de los miembros de la OTAN como “un error muy estúpido”, dejando constancia de su desacuerdo con los rechazos por parte de aliados tradicionales.

La posición japonesa responde al marco legal interno que limita el uso de sus fuerzas armadas fuera del territorio nacional, en especial en operaciones militares ofensivas. Takaichi insistió en que la presencia militar japonesa en la región es “muy difícil a nivel legal” de justificar, por lo que solicitará comprensión por parte de la administración estadounidense sobre estas “líneas rojas” fijadas por la legislación nipona.

Según las informaciones recopiladas por The Japan Times, la agenda del encuentro en la Casa Blanca incluye no solo aspectos de seguridad y participación militar, sino también el fortalecimiento del vínculo diplomático entre ambos países. Takaichi valoró la oportunidad de reafirmar los compromisos estratégicos de Japón con Estados Unidos, a la vez que buscará presentar propuestas para profundizar la colaboración en otros ámbitos de la alianza, pese a las diferencias existentes sobre el despliegue militar en Oriente Próximo.

La visita de Takaichi a Estados Unidos corresponde a su primer viaje oficial desde que asumió el liderazgo del gobierno japonés. La reunión cobra relevancia en el contexto de la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, un aspecto que la administración Trump relaciona directamente con la falta de apoyo militar activo de sus socios, según puntualizó The Japan Times.

En este escenario, la decisión de Japón de mantener su postura legalmente restrictiva contrasta con las expectativas de Washington, que pretende ampliar la coalición de países dispuestos a involucrarse en la seguridad del estrecho de Ormuz. El gobierno japonés busca que durante este encuentro bilateral queden establecidas tanto sus limitaciones como sus áreas de compromiso dentro del marco del actual acuerdo de alianza.