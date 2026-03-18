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Polonia descarta reiniciar el comercio energético con Rusia a pesar del impacto de la ofensiva contra Irán

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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha descartado este miércoles reiniciar el comercio energético con Rusia a pesar del impacto de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha asegurado que esta cuestión está "totalmente zanjada".

"La guerra en Ucrania y en Oriente Próximo muestra cuán crucial es la energía, el suministro seguro y los precios razonables para los Estados", ha indicado Tusk durante una conferencia sobre energía. "No hay cabida alguna a reanudar el comercio energético con Rusia", ha asegurado, según informaciones de la agencia de noticias PAP.

En este sentido, ha recalcado la importancia de que Europa "no vuelva a depender nunca del gas y el crudo rusos" y ha expresado que "la seguridad y la energía prácticamente significan lo mismo". "El drama que Ucrania ha experimentado este último invierno, la concentración de los ataques por parte del agresor contra la infraestructura energética, la situación en el estrecho de Ormuz y la fluctuación de los mercados globales muestra lo inseparable de estas dos cuestiones", ha aclarado.

Tusk ha recalcado así que Polonia "se está convirtiendo en una potencia económica", por lo que "necesita energía barata y disponible". "Estamos construyendo una central nuclear no muy lejos de aquí, que cuenta con fondos de nuestros socios canadienses, estadounidenses y europeos. Son inversiones gigantescas en nuestro país", ha apuntado.

"Este es un ejemplo de lo importante que es mantener la unidad en el mundo occidental entero en momentos de tensión internacional", ha continuado, al tiempo que ha alertado de que "no habrá una Polonia o Europa seguras si no fuera por generaciones de políticos y ciudadanos que (...) se preocupaban por lo que llaman comunidad de Occidente", ha zanjado.

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