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PlayStation mejora a nivel visual con '1080p Alta calidad' en PlayStation Portal y 'PSSR' en PS5 Pro

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PlayStation ha mejorado la experiencia en PlayStation 5 y el dispositivo PlayStation Portal con la actualización de 'software' del sistema más reciente, que introduce mejoras a nivel visual y de rendimiento.

PlayStation Portal, el dispositivo de PlayStation diseñado para el juego en remoto y en la nube, ha mejorado la experiencia de la retransmisión del 'streaming', que ahora ofrece mayor estabilidad y facilita esta función con cambios en la interfaz, que también introducen notificaciones más claras sobre invitaciones y logros.

A nivel visual, ahora también es posible seleccionar el modo '1080p Alta calidad' cuando se juega en remoto y en 'streaming', que ofrece una tasa de bits más alta en comparación con el modo '1080p Estándar'.

Asimismo, la actualización del sistema de PlayStation 5 ha integrado PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) para que juegos compatibles con esta tecnología mejoren el apartado visual en la consola PS5 Pro.

PSSR escala la resolución de la imagen para que se vea nítida, con gran detalle y mayor estabilidad. La compañía ha confirmado que es compatible con Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Control, Senua's Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds y Dragon's Dogma 2.

Próximamente se unirán a este listado los títulos Crimson Desert, Assassin's Creed Shadows y Cyberpunk 2077. "A partir de ahora, la mayoría de nuevos juegos para PS5 Pro serán compatibles con esta versión mejorada de PSSR de salida", ha asegurado la compañía.

PSSR supone un nuevo algoritmo y una red neuronal que se han desarrollado junto con AMD en el proyecto 'Amethyst'. Presentado en 2024, pretenden crear una arquitectura "más ideal" para el aprendizaje automático y democratizar el uso de esta tecnología entre los desarrolladora de juegos.

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