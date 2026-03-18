La Xunta pide al Ayuntamiento de A Coruña explicaciones "pormenorizadas" por la renuncia de Riazor al Mundial

El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, cuestionó la existencia del respaldo financiero privado que, según el Ayuntamiento de A Coruña, sustentaba la candidatura del estadio Abanca Riazor como sede para el Mundial de fútbol de 2030. Según publicó el medio, Calvo insistió en la necesidad de que el consistorio ofrezca explicaciones detalladas respecto a los motivos que llevaron a la renuncia de la ciudad herculina a albergar partidos del torneo que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.

De acuerdo con la información difundida, Diego Calvo declaró que, durante dos años, el Ayuntamiento sostuvo que la candidatura estaba “perfectamente cerrada” y que existían varios fondos de inversión dispuestos a aportar la financiación privada necesaria para ejecutar las obras previstas en el estadio municipal de Riazor. Sin embargo, según expresó Calvo, la realidad difiere de lo expuesto por el gobierno local, ya que “no existía ningún fondo, no existía esa financiación”.

La Xunta explicó que fue la única administración que llegó a comprometer fondos para el proyecto, dado que ninguna otra administración formalizó compromisos económicos para apoyar la transformación del estadio. Según consignó el medio, Diego Calvo remarcó que su administración asumió ese papel, a pesar de que los planes iniciales hacían referencia a un apoyo conjunto y a la participación de inversores privados, cuya presencia finalmente no se materializó.

El representante autonómico solicitó al Ayuntamiento de A Coruña explicaciones “pormenorizadas” ante los periodistas sobre la retirada de la candidatura. Diego Calvo destacó que durante dos años se mantuvo la idea de que la candidatura contaba con fondos de inversión para Riazor y que, ante la renuncia y la desaparición de esos supuestos apoyos, corresponde al Ayuntamiento justificar públicamente esa variación en las condiciones. Estas declaraciones se produjeron tras un acto institucional celebrado en A Coruña, en el que recibió al campeón del Rally Dakar en la categoría Missión 1000 de motos eléctricas, Fran Gómez Pallas.

En relación a las oportunidades que se abren para otras ciudades gallegas, el consejero de la Xunta mencionó la propuesta de Vigo como posible sede del Mundial 2030. Explicó que la administración autonómica respalda todas las candidaturas de la región y que, si la FIFA designa a Vigo como ciudad anfitriona, el gobierno gallego mantendrá su apoyo. “A día de hoy no está, es un procedimiento que le corresponde a la FIFA; si es designada como sede estaremos ahí”, manifestó Calvo, según recogió la fuente original.

Según reportó el medio, el episodio marca un giro en el proceso de designación de sedes para la Copa Mundial de 2030 en Galicia, al producirse la retirada inesperada de Riazor, estadio emblemático de la ciudad de A Coruña. La decisión ha provocado solicitud de transparencia institucional y llamados a que se aclaren las razones y la falta de inversión que han motivado el paso atrás en el proyecto.