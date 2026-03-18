La Xunta destaca la capacidad de las becas BEME para "atraer talento calificado del exterior" a Galicia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado este miércoles la capacidad de las Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME) como "una de las principales herramientas" de la Estrategia Galicia Retorna para atraer talento calificado del exterior.

Así lo ha señalado, junto al secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en un encuentro con la juventud gallega del exterior que este curso realiza sus estudios de máster en la Universidade da Coruña a través de estas becas.

En concreto, 60 estudiantes desarrollan actualmente su formación en el Campus de A Coruña, repartidos en una veintena de titulaciones vinculadas a ámbitos como la banca y las finanzas, la edificación sostenible, la inteligencia artificial o la dirección de empresas, entre otras.

En este sentido, González ha recordado que permanece abierto el plazo de solicitud para la décima edición de estas ayudas, dotada con 2,55 millones de euros, y que podrá solicitarse hasta el próximo 30 de abril.

Según ha subrayado, esta nueva convocatoria permitirá conseguir una cifra "histórica": más de 15 millones de euros movilizados y más de 2.000 jóvenes retornados de más de 40 países gracias a esta iniciativa.

Además, la Xunta ha celebrado en una nota de prensa que el 80% de las personas participantes, con una edad media de 29 años, se quedan en Galicia tras finalizar sus estudios.

Con todo, González ha recordado la demanda de la Xunta al Gobierno central para habilitar una vía específica de homologación de titulaciones universitarias dirigida al alumnado de las BEME y ha advertido de que el actual sistema, con plazos de entre tres y cinco años para reconocer un título obtenido en el extranjero, "supone un freno a la incorporación de talento al mercado laboral".