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La serie Intel Core Ultra 200HX Plus aumenta el rendimiento con frecuencias más altas y una herramienta de optimización

La nueva familia de procesadores presentada por Intel promete una experiencia avanzada para portátiles de alto rendimiento, incorporando innovaciones en velocidad, herramientas inteligentes para cargas de trabajo y compatibilidad con tecnologías de última generación en conectividad y transferencia de datos

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Intel presentó una herramienta de optimización binaria en su nueva serie de procesadores Core Ultra 200HX Plus, capaz de incrementar el rendimiento sin importar si la carga de trabajo fue previamente optimizada para otro procesador x86, una consola de videojuegos o una arquitectura de generación anterior. Esta tecnología, según informó Europa Press, permite que determinados juegos y aplicaciones se beneficien de un aumento en el número de instrucciones procesadas por ciclo, mejorando así la experiencia del usuario en equipos portátiles destinados a tareas exigentes.

La serie Intel Core Ultra 200HX Plus, pensada para portátiles de uso intensivo y especialmente para la categoría de 'gaming', incorpora dos nuevos modelos: el Core Ultra 9 290HX Plus y el Core Ultra 7 270HX Plus. De acuerdo con Europa Press, estos procesadores destacan por integrar frecuencias de operación más altas entre los chips y mejorar la velocidad del enlace entre la unidad central de procesamiento (CPU) y el controlador de memoria en casi un gigahercio. Esta característica impacta en la reducción de la latencia y en el aumento del rendimiento durante la ejecución de juegos, según detalló el vicepresidente de Marketing de Productos del Grupo de Informática para Clientes de Intel, Josh Newman.

En materia de conectividad, la nueva familia de procesadores es compatible con las últimas tecnologías disponibles en el mercado, explicó Europa Press. Entre ellas se incluyen WiFi 7 (5Gig), Bluetooth 5.4 y la nueva generación Intel Thunderbolt 5. Esta última ofrece un ancho de banda bidireccional que alcanza hasta 80 Gbps, lo que facilita la transferencia de archivos de gran tamaño, la transmisión de contenido multimedia en alta resolución 8K, la carga simultánea de dispositivos y la conexión en cadena de diversos accesorios a un solo ordenador portátil.

Intel informó, según señaló Europa Press, que el Core Ultra 9 290HX Plus logra un rendimiento hasta un 8 por ciento superior en juegos respecto a la generación anterior, el Core Ultra 9 285HX. Además, este procesador muestra un rendimiento de un solo hilo un 7 por ciento mayor. Estos resultados buscan satisfacer las necesidades tanto de los usuarios aficionados como de los profesionales que exigen capacidad de procesamiento avanzada para ejecutar aplicaciones complejas, ejecutar juegos con altos requerimientos gráficos y realizar múltiples tareas de forma eficiente.

La disponibilidad de los procesadores Intel Core Ultra 200HX Plus está programada para comenzar a partir del martes, según detalló Europa Press. Grandes fabricantes como Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo figuran entre las marcas que presentarán portátiles equipados con estos nuevos chips. Esta colaboración apunta a ofrecer al mercado una opción renovada de equipos capaces de aprovechar las innovaciones en velocidad, respuesta, conectividad y transferencia de datos que Intel introdujo en su más reciente generación de procesadores.

El lanzamiento, reportó Europa Press, responde a la creciente demanda de hardware potente en portátiles dedicados no solo al entretenimiento digital, sino también a la creación de contenido y a aplicaciones técnicas que requieren un desempeño sólido y estable.

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