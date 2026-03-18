La Bolsa de São Paulo baja el 0,43 % tras decisión de FED de mantener los tipos en EE.UU.

São Paulo, 18 mar (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este miércoles con una bajada del 0,43 % tras la decisión de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de mantener inalterada la tasa básica de intereses en la mayor economía mundial, pese a las nuevas subidas de las acciones de las empresas petroleras en Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó el día en los 179.639 puntos pese a que llegó a operar a media jornada con una subida del 0,33 % (181.555 puntos).

Su caída se produjo en las últimas dos horas de operaciones cuando se conoció la decisión de la FED de mantener inalterado, entre el 3,50 % y el 3,75 % anual, el costo del dinero en Estados Unidos, lo que reduce el flujo de inversiones hacia otros mercados.

Por el mismo motivo, en el mercado de divisas, el real se depreció un 0,90 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,2457 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La caída generalizada de los papeles en São Paulo fue compensada por la nueva subida de las acciones de las empresas petroleras en Brasil ante el aumento del precio del petróleo por las tensiones en Oriente Medio.

Las acciones preferenciales de Petrobras cerraron con una apreciación del 1,57 % y las ordinarias de la estatal con una subida del 2,30 %. Las ordinarias de la privada Petrorio cerraron con un salto del 5,33 %.

Las ordinarias de la minera Vale, tradicionalmente las más negociadas en la plaza paulista junto a las de Petrobras, terminaron el día con una depreciación del 2,27 %.

Las acciones del Ibovespa que sufrieron las mayores caídas este lunes fueron las preferenciales del fabricante de biocombustibles Raizen, con una bajada el 9,84 % en una nueva reacción a su decisión de la semana pasada de solicitar una reestructuración extrajudicial.

Igualmente cayeron con fuerza (-6,61 %) las ordinarias de la red de supermercados Pão de Açucar, que igualmente anunció un acuerdo con sus acreedores para intentar una reestructuración extrajudicial.

En la punta contraria, las que más subieron fueron las ordinarias de la eléctrica Eneva (+14,93 %), una de las principales vencedoras en la subasta realizada hoy por el Gobierno para contratar energía de reserva que pueda ser suministrada en momentos de alta demanda.

Por el mismo motivo, las acciones ordinarias de la eléctrica Copel fueron las segundas que más se apreciaron, con una subida del 5,97 %.

El volumen negociado en la jornada fue de 92.216 millones de reales (unos 17.507 millones de dólares o unos 15.280 millones de euros) en poco más de 4 millones de operaciones financieras. EFE