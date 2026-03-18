Irán tilda de "ataque terrorista" el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán

El balance actualizado de víctimas civiles a raíz de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos en Irán ha superado los 1.200 fallecidos, según cifras oficiales de Teherán. Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, ofreció un número considerablemente mayor, situando el total por encima de los 3.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. En este contexto, el Gobierno iraní ha demandado a Naciones Unidas una “respuesta responsable y decisiva” frente al incremento de acciones militares por parte de lo que denomina “el régimen sionista y de Estados Unidos”. Así lo informó el medio Europa Press, que detalló la reacción oficial tras los bombardeos en zonas residenciales de Teherán y la confirmación del fallecimiento de altos funcionarios.

El Ministerio de Exteriores iraní comunicó este miércoles que el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un ataque aéreo israelí ejecutado en la capital el 16 de marzo, representa lo que denomina “un ataque terrorista y criminal”. Dicho bombardeo se inscribió en la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero, mientras se realizaban negociaciones entre Washington y Teherán para la firma de un nuevo acuerdo nuclear, según publicó Europa Press.

El comunicado oficial, distribuido a través de redes sociales, señala que además de Lariyani, varios de sus familiares y guardaespaldas fallecieron en la acción. Las autoridades definieron estos eventos como acciones que, lejos de debilitar “la férrea voluntad de la nación iraní de defender su seguridad e intereses nacionales”, profundizan la cohesión social interna. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Exteriores enfatizó que la sangre de Lariyani y las demás víctimas "garantizará el dinamismo, la autoridad y la continuidad de la trayectoria nacional de Irán".

En el texto difundido, se abundó sobre el perfil y la trayectoria de Lariyani, quien fue descrito por el Ministerio iraní como un “filósofo comprometido, pensador, político patriota y amigo leal” del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, también fallecido el 28 de febrero, según detalló Europa Press. Las autoridades afirmaron que Lariyani jugó un papel relevante en cuestiones de seguridad y en la protección de los intereses nacionales del país.

La muerte de Lariyani y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, fue anunciada por Israel el martes, tras lo que medios internacionales reportaron confirmaciones oficiales desde Irán pocas horas después. Los portavoces iraníes aseguraron públicamente la intención de responder con nuevos ataques, subrayando el carácter de represalia ante las recientes operaciones militares, informó Europa Press.

El Gobierno iraní vinculó el bombardeo al contexto de las negociaciones en curso con Estados Unidos para un posible acuerdo nuclear. Según el comunicado recogido por Europa Press, la ofensiva militar comenzó el 28 de febrero, en un momento de conversaciones claves entre ambos países. Desde Teherán, el Ejecutivo atribuyó la responsabilidad directa del ataque tanto a Israel como a Estados Unidos y habló de una escalada en la “agresión militar” contra su territorio.

El texto del Ministerio de Exteriores hizo una mención específica a la ONU, instando a la organización a tomar medidas ante lo que consideran una política sistemática de asesinatos, terrorismo y crímenes atroces por parte de quienes gobiernan en la Palestina ocupada. De acuerdo con la nota, “la indiferencia ante la adicción patológica de los usurpadores (...) llevará al mundo al borde de la inmoralidad y el caos”.

La respuesta oficial también incluyó muestras públicas de condolencia por la muerte de Lariyani y su círculo familiar, a quien calificaron como un "mártir de alto rango". Según reportó Europa Press, la administración iraní reiteró que las acciones internacionales no debilitarán el compromiso del Estado y la sociedad con los principios de honor e independencia nacional.

A la espera de posibles nuevas represalias y del curso de las reacciones internacionales, la cifra de fallecidos sigue en aumento. Teherán reiteró su postura ante la comunidad internacional y remarcó la supuesta responsabilidad tanto de Israel como de Estados Unidos en la escalada de violencia y el elevado costo humano de los bombardeos recientes, citó Europa Press. El Gobierno iraní indicó que la continuidad de este tipo de acciones militares impactará la estabilidad en la región y reclamó nuevamente actuaciones concretas de los organismos multilaterales de seguridad.