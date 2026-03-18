Agencias

Irán denuncia ataques al yacimiento de gas de South Pars y avisa de una "guerra económica total"

Guardar

Las autoridades de Irán han denunciado este martes ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, que habría provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, al tiempo que han prometido responder a este ataque en lo consideran que es ya una "guerra económica total".

Según informa la agencia Fars, se han registrado fuertes explosiones en varias refinerías de Asaluyé, que, según ha confirmado posteriormente el gobernador de la región, han afectado al importante yacimiento de South Pars, alcanzado por proyectiles de Estados Unidos e Israel.

"La situación está bajo control y los bomberos de South Pars y de la zona económica especial de Pars están trabajando para extinguir el incendio", ha indicado, para recalcar que el ataque no deja víctimas y que un comité de gestión de crisis está abordando la situación y tomando las medidas necesarias para prestar asistencia.

Poco después, fuentes militares iraníes han señalado a Fars que el ataque no quedará sin respuesta. "Los enemigos deben esperar la poderosa acción de las fuerzas armadas de la República Islámica", han afirmado, tras denunciar que la ofensiva "viola" las infraestructuras de combustible del país.

"Atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo. Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad", han avisado, insistiendo en que el ataque contra el campo de gas compartido con Qatar constituye una escalada en el conflicto.

"GUERRA ECONÓMICA TOTAL"

En este sentido, Teherán ha insistido en que la guerra ha pasado "de enfrentamientos limitados y localizados hacia una guerra económica total".

"A partir de esta noche, las líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal", han advertido las citadas fuentes militares, avisando de que Irán reforzará sus represalias.

Así, han amenazado con que las consecuencias del ataque lleguen a Washington y sus aliados, subrayando que la seguridad energética en la región "ha llegado a cero".

"Con este acto insensato, el humo de los incendios en las refinerías de Irán no solo se elevará en el cielo de Asaluyé, sino que también afectará los cálculos económicos de la Casa Blanca y el Pentágono", han indicado, pronosticando que los mercados energéticos afrontarán un "nuevo shock".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

LaLiga bate récord de ingresos con 5.464 millones de euros y de asistencia a estadios

El informe anual revela un aumento significativo en la facturación y los espectadores del torneo español, impulsado por el crecimiento comercial y una política orientada a la cantera, con previsiones favorables para las próximas temporadas, según las autoridades del campeonato

LaLiga bate récord de ingresos

El Ayuntamiento de A Coruña va "paso a paso construyendo una relación de confianza" con el Deportivo

La regidora Inés Rey insiste en avanzar con cautela para fortalecer vínculos entre el consistorio y el club coruñés, tras alcanzar un pacto para renovar el estadio e instalaciones, y en medio de cuestionamientos de la oposición popular

El Ayuntamiento de A Coruña

Irak reinicia la exportación de petróleo a través de Turquía tras acuerdo con las autoridades kurdo-iraquíes

Después de una interrupción que duró años y complicaciones por tensiones regionales, Bagdad y el gobierno local kurdo retoman despachos energéticos hacia territorio turco, fortaleciendo la infraestructura estratégica y restableciendo volúmenes cruciales para el mercado global

Irak reinicia la exportación de

Bustinduy vuelve a descartarse como candidato a las próximas elecciones generales

Diversos dirigentes y portavoces de la coalición recalcan la prioridad de fortalecer la unidad y definir procesos de liderazgo para el futuro, mientras subrayan que Pablo Bustinduy rechaza ocupar la candidatura y descartan presiones en torno a su posible postulación

Bustinduy vuelve a descartarse como

Lydia Bosch regresa al teatro después de 37 años para interpretar a Fedra en el Festival de Mérida

El montaje “Fedra en los infiernos”, bajo la firma de José María del Castillo, propone una versión actualizada del mito desde el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Lydia Bosch encabezando un elenco destacado que explora nuevas dimensiones emocionales

Lydia Bosch regresa al teatro