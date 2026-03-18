Health Lean Analytics capta 2,1 millones de euros para expandirse a Estados Unidos

La entrada de Novanta como nuevo socio estratégico y con presencia en el consejo de administración ha marcado el inicio de una etapa en la que Health Lean Analytics apunta a validar su tecnología en escenarios sanitarios de máxima exigencia internacional. Tal como publicó la propia compañía en un comunicado, la firma acaba de culminar una ronda de financiación que eleva su capital total obtenido hasta superar los 2,1 millones de euros, con el principal objetivo de iniciar un proceso de expansión hacia el mercado de Estados Unidos, además de impulsar su despliegue comercial y fortalecer su desarrollo tecnológico interno.

Según informó Health Lean Analytics, la inyección económica representa un paso clave para ampliar su presencia fuera de España, colocando al mercado estadounidense como su prioridad para el ciclo previsto en los próximos 12 meses. La participación destacada de Novanta, reconocida por su apuesta por tecnologías avanzadas, ha aportado a la firma no solo recursos financieros sino experiencia para abordar este proceso de crecimiento y validar sus soluciones en el entorno sanitario internacional, según explicó la compañía.

El medio detalló que además de Novanta, varios 'family offices' como Inderhabs, Namarel y Braincats participaron en la operación a través de una ronda semilla sobresuscrita por 1,4 millones de euros. Esta estructura de inversión se completó con un préstamo participativo otorgado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), lo que permitió a Health Lean Analytics configurar una base sólida de recursos destinada a la expansión y mejora de su portafolio tecnológico.

De acuerdo con las declaraciones del cofundador y co-consejero delegado Mauro Batesteza, la incorporación de Novanta respalda la solidez tecnológica y estratégica de la firma. Batesteza afirmó: “La incorporación de Novanta como socio de tecnología avanzada valida nuestra solidez tecnológica y estratégica, y nos aporta los recursos y la experiencia necesarios para acelerar nuestra innovación en I+D.” La empresa pone el foco en que estos fondos permitirán consolidar su posición en el mercado nacional, desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y avanzar en la validación de su propuesta en otros países.

El comunicado de Health Lean Analytics precisa que la reciente captación de fondos busca apoyar el desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y analítica de datos para la gestión hospitalaria. Las intenciones apuntan tanto a fortalecer su presencia en España como a acelerar la llegada y adopción de su plataforma en Estados Unidos, en lo que consideran una fase estratégica dentro de su trayectoria.

Según reportó la compañía, el plan de la organización también incluye acelerar los procesos de investigación y desarrollo (I+D) de su oferta tecnológica para adaptarse a las demandas del sector sanitario internacional, donde la competencia y la necesidad de innovación suponen retos constantes. La validación y el potencial despliegue de las soluciones de Health Lean Analytics en Estados Unidos representan un paso para posicionarse entre los actores principales de gestión hospitalaria a nivel global.

Además del crecimiento internacional, la empresa mantiene su apuesta por mejorar y ampliar sus soluciones de gestión interna y externa para hospitales. Según indicó el comunicado, la estrategia se basa en una visión donde la innovación y la mejora continua en el ámbito de la salud digital se consideran claves para competir y aportar valor añadido tanto a centros sanitarios como a otras organizaciones del ecosistema sanitario mundial.

Los fondos recién obtenidos servirán, especificó la compañía, no solo para financiar la llegada a nuevos mercados, sino también para reforzar las capacidades ya existentes de su equipo tecnológico en España. Parte de los recursos se orientarán al desarrollo de productos y la aplicación de avances en inteligencia artificial y análisis de datos, buscando optimizar procesos y recursos dentro de los centros hospitalarios usuarios de la plataforma.

En este contexto de expansión, Health Lean Analytics planea utilizar la experiencia y soporte aportados por Novanta para afrontar los requisitos del mercado estadounidense y cumplir con los protocolos regulatorios y tecnológicos que exige ese país. El enfoque estratégico de la firma incluye la adaptación constante a los desafíos específicos de cada entorno hospitalario, tanto dentro como fuera de Europa.

La ronda de financiación cierra una etapa centrada en la consolidación de la solución y da inicio a un ciclo orientado a la validación y reconocimiento internacional, según subrayó Health Lean Analytics por medio de su comunicado. Con la suma de nuevos socios y la entrada de capital, la organización busca acelerar la ejecución de su hoja de ruta tecnológica y de producto a lo largo del próximo año, poniendo especial énfasis en el despliegue comercial y la colaboración con nuevos actores internacionales del sector salud.