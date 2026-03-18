Feijóo aconseja evitar otro decreto ómnibus con la crisis de Irán y Sánchez le insta a desmarcarse de Trump

Durante la sesión plenaria en el Congreso, el debate entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, giró en torno al enfoque del Ejecutivo sobre nuevas medidas energéticas sugeridas como respuesta a la crisis internacional con Irán. Según informó Europa Press, Feijóo advirtió al Gobierno sobre no sumar disposiciones ajenas bajo el paraguas de los decretos orientados a temas internacionales, alertando del riesgo de aprobar un “decreto ómnibus” con argumentos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

El medio Europa Press detalló que, a tan solo dos días de que el Consejo de Ministros someta a votación un conjunto de ayudas para paliar los efectos de la guerra, Feijóo cuestionó en el Congreso la intención del Ejecutivo de “aprovecharse” de la coyuntura para avanzar en medidas de alcance diverso. El líder del PP propuso una alternativa centrada en la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la energía, una reducción de impuestos a los combustibles y un tratamiento fiscal específico para los profesionales del gasóleo. Además, acusó al Gobierno de incrementar la recaudación en un contexto donde, afirmó, las familias experimentan mayor presión económica.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo solicitó expresamente al presidente del Gobierno que las iniciativas se presenten en decretos independientes para evitar la inclusión de medidas sin relación directa con la crisis de Irán. Explicó que estas prácticas ya se habían dado ante la reciente reforma del sistema de pensiones y consideró necesario que se instauren los cambios directamente propuestos por el PP en semanas anteriores, sin fusionarlos en grandes paquetes legislativos.

En respuesta, según reportó Europa Press, Pedro Sánchez reprochó a Feijóo su postura anticipada de rechazo al real decreto ley previsto por el Ejecutivo. El presidente del Gobierno señaló que el Partido Popular “ya está poniéndose la venda antes de la herida”, sugiriendo que la formación opositora anticipa su voto contrario antes de conocer el texto definitivo. Sánchez recordó precedentes donde, según detalló, el PP se ha abstenido de participar en la aprobación de leyes dirigidas a proteger a la población en situaciones de pandemia, durante la guerra comercial y en anteriores crisis gestionadas por el actual gabinete.

Sánchez aprovechó la réplica para instar a Feijóo a precisar su posición respecto al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. De acuerdo con Europa Press, el presidente exigió claridad acerca del respaldo del PP a la estrategia internacional de Donald Trump y de Israel en la situación con Irán. Sánchez subrayó que no resulta coherente alentar o apoyar acciones que generan conflictos y, a la vez, criticar las consecuencias de dichas acciones, en referencia tanto a la política exterior como a las medidas nacionales para mitigar sus efectos. Además, reclamó al Partido Popular que “rectifique” su actitud frente al paquete legislativo previsto, señalando la responsabilidad del Ejecutivo en la gestión de las emergencias nacionales e internacionales.

El intercambio parlamentario se produce en la antesala de la aprobación de un nuevo conjunto de medidas para amortiguar las subidas en los precios de la energía y reducir el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio. Durante la discusión, Feijóo puso énfasis en la carga impositiva soportada por la ciudadanía y reclamó al Ejecutivo que actúe en línea con las propuestas populares, orientadas principalmente a una reducción fiscal en sectores sensibles.

El medio Europa Press recogió que la postura del PP incluye demandas específicas y solicitudes para evitar la agregación legislativa de iniciativas que, según su argumentación, deberían abordarse separadamente. La estrategia del Gobierno central, bajo la presidencia de Sánchez, aspira a consolidar distintas medidas de protección social y económica a través de un real decreto ley, mecanismo que ha sido objeto de disputa en el hemiciclo.

En el transcurso del debate, los líderes políticos centraron sus intervenciones tanto en la metodología legislativa como en la posición española ante la crisis internacional, ampliando el foco hacia temas de fiscalidad, apoyo social y alineamientos en política exterior, elementos que Europa Press destacó como centrales en la confrontación entre las dos principales fuerzas parlamentarias.