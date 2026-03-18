El litro de gasóleo acumula subida de 47 céntimos de media desde el inicio del conflicto de Irán, según Facua

En la provincia de Murcia, elegir entre la gasolinera más económica y la más costosa marca una diferencia de hasta 59 euros al llenar un tanque de 50 litros de diésel, de acuerdo con datos recabados por Facua-Consumidores en Acción. Tal como publicó Facua, el impacto de las variaciones de precios entre estaciones en una misma provincia resulta significativo en varios territorios de España, especialmente tras la escalada de precios que siguió al conflicto desatado en Irán a raíz del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

Según informó Facua, el análisis abarca 12.378 gasolineras en todo el país, utilizando precios actualizados al 18 de marzo, aportados por las propias compañías al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A nivel nacional, el litro de gasóleo ha experimentado un incremento medio de 47 céntimos desde el pasado lunes 2 de marzo, fecha en la que se produjo el estallido del conflicto en el Golfo Pérsico.

En Murcia, las diferencias de precio por litro alcanzan hasta 1,18 euros, comparando los 1,019 euros registrados en una estación de servicio ubicada en la capital regional con los 2,199 euros anotados en una gasolinera de Alhama de Murcia. Esta disparidad convierte a la provincia en la de mayor rango de variación interna dentro del territorio peninsular, según consignó Facua.

El medio Facua detalló que en Sevilla, el diferencial de precio entre estaciones llega a 1,04 euros. Un conductor puede abastecer su vehículo en El Cuervo pagando 1,240 euros por litro, mientras que en Badolatosa el coste escala hasta los 2,281 euros. Llenar el depósito de 50 litros en esos municipios supone marcar una diferencia de hasta 52 euros en el gasto final.

En la provincia de Vizcaya, la fluctuación entre gasolineras se sitúa en 87 céntimos por litro, oscilando entre 1,230 euros en una estación de Valle de Trápaga-Trapagaran y 2,099 euros en otra ubicada en Berriz. En términos prácticos, estos valores representan un ahorro potencial de 43,50 euros para los consumidores que optan por la opción más barata al llenar un tanque de capacidad media.

Facua analizó también la situación en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. En Madrid, los precios del diésel presentan una variación de hasta 78 céntimos por litro: desde los 1,379 euros que ofrece una gasolinera de Alcobendas hasta los 2,155 euros de una estación en Ciempozuelos. En Cataluña, Lleida sobresale como la provincia donde los precios muestran la mayor diferencia interna: un litro de gasóleo se sitúa entre 1,403 euros en Gimenells i El Pla de la Font y 2,169 euros en Camarasa, lo que suma hasta 77 céntimos de disparidad.

De acuerdo con Facua, estas diferencias en los precios representan un panorama de dispersión considerable en el mercado español de combustibles, especialmente perceptible tras el estallido del conflicto en Irán. El alza del petróleo provocada por la tensión geopolítica ha precipitado incrementos que se trasladan de manera dispar en las estaciones de servicio, generando importantes brechas que afectan directamente a los consumidores.

La organización destacó que la tendencia general ha sido un aumento de los márgenes de beneficio entre muchas gasolineras, las cuales están “aprovechando la excusa de la subida del petróleo” para encarecer los precios por encima de la variación del coste de materia prima. Ante esta situación, Facua ha solicitado al Gobierno la implementación de precios máximos para los combustibles, citando como ejemplo las medidas adoptadas en países como Croacia, Ucrania y México.

El análisis realizado por Facua se apoya en los datos más recientes y proporciona un mapa detallado de cómo los costes para los usuarios pueden oscilar de forma significativa según la elección de estación y provincia. El medio enfatizó la importancia de comparar precios a nivel local, ya que la diferencia por llenar un mismo depósito puede resultar sustancial en función del lugar escogido para repostar.