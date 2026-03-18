El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 0,5% y supera los 17.300 puntos, con el petróleo a la baja

La liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía, medida en la que Estados Unidos aportará 172 millones de barriles y España 11,5 millones, tuvo como objetivo mitigar la presión sobre los precios del petróleo. Según informó Europa Press, esta decisión histórica impactó en la dinámica del mercado internacional de crudo justo cuando el precio del Brent cotizaba cerca de los 102,23 dólares al inicio de la jornada en Europa, una caída del 1,17% respecto al cierre previo, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 93,83 dólares tras un descenso del 2,47%.

En un contexto marcado por la volatilidad de los precios energéticos debido al conflicto en Oriente Próximo, el Ibex 35 abrió la sesión del miércoles con un aumento del 0,54%, situándose en los 17.341,30 puntos. El medio Europa Press detalló que este avance se produjo mientras los mercados esperan las decisiones sobre tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo en sus respectivas reuniones, las primeras tras el rebrote de las tensiones en Irán, lo que ha elevado tanto los precios de la energía como las expectativas inflacionarias.

El mercado se mantiene expectante ante los resultados del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la eurozona correspondiente al mes de febrero, cuya publicación está prevista para este miércoles. Según publicó Europa Press, los analistas esperan que el dato refleje todavía un entorno anterior al impacto del conflicto en Oriente Próximo, que empezará a notarse en la inflación de marzo. Entre otros factores que condicionan la jornada bursátil, se encuentra la previsión de que los bancos centrales mantengan los tipos de interés actuales, una postura impulsada por la necesidad de contener el avance de la inflación tras el encarecimiento energético.

En cuanto a la evolución de los valores bursátiles específicos, Europa Press reportó que, al inicio de las operaciones, Naturgy despuntó con un alza del 2,73%, erigiéndose como el valor con mayor avance dentro del selectivo. Le siguieron IAG, con una subida del 1,85%, y Arcelormittal, que se revalorizó un 1,57%. En el extremo contrario, los títulos de Repsol cayeron un 1,53%, mientras que Puig registró un descenso del 0,81% y Telefónica bajó un 0,55%.

El medio Europa Press también recogió el comportamiento del resto de bolsas europeas, que iniciaron la sesión en territorio positivo. El Ftse100 de Londres avanzó un 0,22%, el Cac40 de París subió un 0,8%, el Dax de Fráncfort se apreció un 0,65% y Milán registró una ganancia del 0,63%. En el mercado de divisas, el euro se depreció frente al dólar hasta cotizarse a 1,1529, mientras que el interés del bono español a diez años descendió al 3,362%.

Por lo que respecta al ámbito empresarial, Europa Press consignó que Nicolás Correa propuso a su junta general de accionistas, que planea celebrar el 28 de abril en segunda convocatoria, el pago de un dividendo bruto de 0,30 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.

Todo lo anterior se da en un entorno en el que las expectativas de los inversores se mantienen centradas en los posibles efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo y la inestabilidad en los mercados energéticos, factores que condicionan tanto las estrategias de los bancos centrales como la evolución de los principales activos en los mercados financieros.