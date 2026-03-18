Delcy Rodríguez designa nuevos ministros de Energía Eléctrica y Vivienda en Venezuela

Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez Monsalve, a quien también designó como nuevo titular de Vivienda, como parte de una nueva ronda de cambios en el gabinete tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU..

Los nombramientos fueron anunciados en la cuenta de Telegram de la mandataria encargada, quien destacó que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país- y "especialista de proyectos eléctricos".

El nuevo ministro tendrá la responsabilidad de "seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional", señaló la mandataria.

Asimismo, agradeció al general Márquez Monsalve por su desempeño en el Ministerio de Energía Eléctrica, e indicó que con su designación al frente de la cartera de Vivienda "tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna".

Rodríguez señaló que el nuevo ministro de Vivienda seguirá ejerciendo como jefe del Sistema 1x10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

La presidenta encargada anunció estos cambios minutos después de la destitución del general Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa en el país, quien fue sustituido por el general Gustavo González López, actual comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de contrainteligencia militar.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos, y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado, y para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años; siendo el apagón nacional de marzo de 2019 una de las crisis más graves del sector.

La mandataria encargada ha hecho otros cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.