(Crónica) El Liverpool y el Bayern golean al Galatasaray y a la Atalanta para pasar a cuartos

El Liverpool selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras desatar una ofensiva continua frente al Galatasaray y sellar la eliminatoria con un 4-0 en Anfield, mientras que el Bayern Múnich hizo lo propio en su estadio ante la Atalanta con un marcador de 4-1, en duelos que determinaron nuevos cruces frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid, respectivamente. Según informó Europa Press, ambos encuentros consagraron a protagonistas individuales como Dominik Szoboszlai y Harry Kane, determinantes en la superioridad de ingleses y alemanes frente a rivales que habían exigido en la ida.

En el caso del Liverpool, el equipo dirigido por Arne Slot se volcó desde el inicio al ataque, impulsado por la necesidad de revertir el 1-0 adverso del partido de ida, según consignó Europa Press. Los intentos de Hugo Ekitike y Florian Wirtz incomodaron a la zaga visitante y abrieron el camino al primer tanto: Dominik Szoboszlai se adelantó en el minuto 25 con un disparo de zurda, ajustado al poste, resultante de un saque de esquina y que puso en ventaja a los locales. Poco después, otro córner casi amplió la cuenta, cuando Virgil van Dijk asistió de cabeza desde el segundo palo y Alexis Mac Allister remató al travesaño con otro cabezazo.

El medio Europa Press detalló que Mohamed Salah y el propio Wirtz mantuvieron la presión ofensiva, mientras Szoboszlai provocaba un penal en el añadido de la primera parte por una leve falta de Ismail Jakobs. Ugurcan Çakir, portero del Galatasaray, tapó el lanzamiento de Salah con la pierna derecha y encadenó una doble parada justo antes del descanso, sosteniendo momentáneamente a su equipo en la serie.

Al inicio de la segunda parte, el Liverpool aumentó su intensidad. Salah desbordó por la banda derecha y asistió horizontalmente a Ekitike, quien concretó el 2-0 desde la frontal del área en el minuto 51. Pronto, Ryan Gravenberch aprovechó un rechace de Çakir y marcó el 3-0 tras un duro disparo de Salah que había exigido al guardameta. A pesar de que poco después se anuló un autogol de Wilfried Singo por posición adelantada previa, Salah anotó el 4-0 definitivo con un potente zurdazo hacia la escuadra más lejana.

De acuerdo con Europa Press, los locales dominaron la segunda mitad y contaron con más oportunidades: Ekitike estrelló un balón en el larguero, Çakir realizó otra parada ante Mac Allister, y Ekitike falló por encima del marco en el rechace. El árbitro también anuló un gol de Mac Allister por una falta de Van Dijk sobre el portero rival en una disputa aérea en un córner cerca del cierre del encuentro. La afición del Liverpool celebró la clasificación histórica a la siguiente ronda, donde les espera el Paris Saint-Germain.

En paralelo, el Bayern Múnich confirmó su superioridad tras el resultado de 6-1 en la ida ante la Atalanta en Bérgamo. Tal como reportó Europa Press, el conjunto germano controló el partido desde el inicio en el Allianz Arena. Harry Kane lideró la ofensiva y protagonizó una jugada decisiva en el primer tiempo, cuando su disparo fue interceptado con el codo por Giorgio Scalvini dentro del área; tras la revisión arbitral, se decretó penalti y el propio Kane ejecutó y convirtió tras un primer intento detenido.

Después del entretiempo, el Bayern amplió aún más la diferencia. En el minuto 54, Kane sumó el 2-0 tras un regate sobre dos defensores y un remate con la zurda a la escuadra. Solo dos minutos después, Kane contribuyó en la presión a la salida del rival, lo que propició una recuperación de balón; Luis Díaz condujo la jugada y Lennart Karl culminó la acción con el 3-0 mediante un disparo cruzado. Más adelante, a los 70 minutos, Karl habilitó a Díaz con un pase largo y raso, y el delantero definió elevando el balón ante la salida del portero, registrando el 4-0.

La Atalanta, lejos de alterar la tendencia de la eliminatoria, encontró el descuento en la recta final. Según Europa Press, Lazar Samardzic marcó el único tanto visitante tras cabecear en el segundo palo un balón prolongado previamente por Mario Pasalic, también de cabeza, en un tiro de esquina.

A raíz de estos resultados, Liverpool deberá medirse con el Paris Saint-Germain en la próxima ronda, mientras que el Bayern Múnich afrontará el desafío de enfrentar al Real Madrid. Ambas llaves garantizan encuentros entre equipos que ya cuentan con trayectoria europea destacada y que mostraron solidez en el transcurso de los octavos de final.