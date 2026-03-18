Agencias

China pide evitar más muertes en Oriente Próximo y se compromete a mediar para un alto el fuego

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El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha urgido este miércoles a evitar más muertes en el contexto de la guerra en Oriente Próximo, insistiendo en los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel que se prolonga casi 20 días.

En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, en el contexto de la reunión con el enviado especial de Emiratos Árabes Unidos, Jaldun Jalifa al Mubarak, el jefe diplomático chino ha pedido parar la guerra y resaltado el compromiso de Pekín con los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego.

China se ha mostrado crítica desde el primer día con el ataque "inaceptable" de Estados Unidos e Israel contra Irán, insistiendo en que había un proceso diplomático abierto para resolver las diferencias entre Washington y Teherán y reclamando que cesen las operaciones militares.

El gigante asiático se ha opuesto al recrudecimiento de las tensiones, toda vez que se trata de uno de los actores más dependientes del crudo iraní y puede verse afectado por la inestabilidad en torno al estrecho de Ormuz, escenario de ataques las últimas semanas.

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