BHP nombra nuevo CEO a partir de julio a Brandon Craig

La transición en la dirección ejecutiva de BHP se desarrolla en un contexto donde el hasta ahora CEO, Mike Henry, permanecerá vinculado al grupo hasta finales de noviembre de 2026 para facilitar el proceso de sucesión y mantener el apoyo a la compañía. El medio BHP detalló que la designación de Brandon Craig como nuevo consejero delegado y miembro del directorio tomará efecto a partir del 1 de julio, marcando el cierre de un ciclo liderado por Henry, quien había asumido el cargo hace seis años y medio.

De acuerdo con la información publicada por BHP, Craig sucede a Henry tras un proceso formal de selección llevado a cabo por el consejo de administración de la multinacional. Hasta el 30 de junio, Henry continuará ocupando el máximo cargo ejecutivo de la empresa australiana, para luego iniciar un periodo de apoyo transitorio que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, cuando culminará su relación laboral con la firma minera. Durante su gestión, Henry ha contribuido al posicionamiento de BHP entre las principales compañías del sector a escala global.

El grupo minero informó que Brandon Craig fue incorporado a BHP en 1999 y posee una trayectoria de más de 25 años en funciones de liderazgo tanto corporativo como operativo, sobre una diversidad de materias primas. Esta experiencia incluye una reciente responsabilidad como presidente de BHP para las Américas desde marzo de 2024. Su gestión supervisa las estrategias de crecimiento en mercados de alta relevancia para la compañía, tales como Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, consolidando operaciones clave en la agenda internacional del grupo minero.

Durante el proceso de nombramiento, el presidente del directorio de BHP, Ross McEwan, subrayó que confía en la capacidad de Craig para mantener la disciplina y el enfoque necesarios para imprimir continuidad a la cultura de alto rendimiento de la empresa. Según recogió BHP, McEwan destacó que “su disciplina y enfoque seguirán impulsando la cultura de alto rendimiento de BHP y promoviendo la inigualable cartera de opciones de crecimiento de la compañía para maximizar la rentabilidad para los accionistas”. Esta declaración enmarcó las expectativas de los órganos de dirección sobre el nuevo liderazgo.

BHP especificó que, en el cargo de consejero delegado, Craig recibirá un salario base anual equivalente a 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros al cambio actual). Además, tendrá acceso a una aportación máxima del 10% del salario base destinado a planes de pensiones, sumado a la participación en el Plan de Efectivo y Diferido (CDP) y el Plan de Incentivos a Largo Plazo (LTIP), conforme al reglamento interno de la firma. El paquete de compensaciones busca asegurar la alineación de los intereses del CEO con los objetivos y resultados a largo plazo de la empresa.

Dentro del proceso de transición, la compañía incluyó en el acuerdo una ayuda económica para el traslado de Brandon Craig y su familia a Melbourne, sede central de BHP. Según reportó la propia multinacional, esta medida facilita el establecimiento del directivo en el centro estratégico corporativo para iniciar la nueva etapa directiva a partir de julio.

El anuncio de la designación de Craig como CEO coincide con una etapa de expectativas en torno a la evolución de la gestión y la implementación de nuevas estrategias de crecimiento para el conglomerado. BHP, una de las mayores compañías de recursos naturales del mundo, tiene presencia en distintos continentes y gestiona una cartera diversificada en minería y energía. El liderazgo de Craig se enfocará en la maximización de los rendimientos para los accionistas y en el desarrollo de oportunidades que refuercen la posición global de la empresa.

Según publicó BHP, el proceso de sucesión fue planificado con el objetivo de garantizar la continuidad de la administración ejecutiva y preservar la confianza de los mercados y de los inversionistas. La figura de Henry como CEO saliente continuará vigente en tareas de asesoría y transición, lo que permitirá a la nueva dirección acceder a visión y conocimientos acumulados durante la última gestión, así como fortalecer una transferencia ordenada de responsabilidades.