VÍDEO: Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Las exequias de Alí Lariyani y Golamreza Soleimani, dos figuras de alto rango en el aparato de defensa y seguridad de Irán, tendrán lugar en Teherán junto al funeral de los 84 marineros fallecidos durante el ataque estadounidense a la fragata ‘Dena’ frente a Sri Lanka, según consignó la agencia Mehr y recogió Europa Press. Esta triple ceremonia se sumará así a los diversos actos oficiales que se suceden tras el ataque que desencadenó una nueva etapa de tensión entre Irán y las fuerzas estadounidenses e israelíes.

De acuerdo con Europa Press, el presidente Masud Pezeshkian confirmó este martes la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor principal de Ali Jamenei, en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel. El mandatario iraní subrayó, en un comunicado difundido por la agencia Mehr, que la pérdida de Lariyani resulta especialmente difícil de compensar para la República Islámica y anunció que habrá una "severa venganza" contra los responsables. También destacó la trayectoria de Lariyani como figura central en la generación de consenso y en el impulso de seguridad y paz regional, así como en el fortalecimiento del vínculo entre países islámicos.

Pezeshkian describió el fallecimiento de Lariyani como “doloroso y lamentable”, remarcando la cercanía personal y política con el difunto e hizo llegar las condolencias en nombre del Estado tanto al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, como a toda la ciudadanía y familiares de las víctimas. En palabras del presidente, “la perseverancia del pueblo iraní y la consecución de la victoria final harán aún más amargo el paladar de los criminales sionistas”. En el mismo mensaje, atribuido por Europa Press y la agencia Mehr, Pezeshkian insistió en que “no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos”.

Lariyani desempeñaba un cargo clave dentro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, órgano encargado de la formulación de la política en materia de defensa y cuestiones de seguridad nacional. Su muerte se produjo el 28 de febrero, según informó Europa Press, en las primeras etapas de una ofensiva conjunta desarrollada por fuerzas estadounidenses e israelíes, dirigida contra objetivos estratégicos iraníes. Tras este atentado, Mojtaba Jamenei asumió la jefatura suprema del país, después de ser designado el pasado 8 de marzo.

Por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, se confirmó también el fallecimiento de Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en circunstancias calificadas como un “cobarde asesinato”. El comunicado, divulgado a través de la agencia Mehr y según reportó Europa Press, indica que el ataque demuestra el “papel e importancia de la unidad Basij en la lucha constante contra el ejército estadounidense, el régimen sionista y sus aliados mercenarios”, con especial referencia al contexto de los enfrentamientos recientes. La organización remarcó que la “sangre pura de estos mártires” fortalecerá el compromiso de la nación iraní y de los miembros de Basij en la resistencia frente a lo que denominan “arrogancia global y sionismo internacional”.

El bombardeo que resultó en la muerte de Lariyani y Soleimani fue reivindicado por el Gobierno de Israel pocas horas antes del anuncio oficial iraní, según detalló Europa Press. El ataque, perpetrado el lunes en la capital iraní, se enmarca en la escalada del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos, y llega tras más de dos semanas de ofensiva que se ha traducido en numerosas víctimas y daños materiales.

Entre las reacciones oficiales y la cobertura de los acontecimientos, la agencia Mehr y Europa Press han documentado no solo la respuesta política del Ejecutivo iraní, sino también la movilización de diversos sectores militares y sociales en torno al tema. La unidad Basij, a través del comunicado divulgado tras la muerte de su comandante, acumuló nuevas promesas de persistir en la lucha armada y de intensificar las actividades en contra de los adversarios extranjeros considerados “terroristas”.

A raíz de estos hechos, la situación en Irán permanece bajo observación internacional, mientras las autoridades organizan las ceremonias fúnebres en la capital, prevén aumentar las medidas de seguridad y continúan manifestando su intención de responder a la pérdida con acciones concretas. Según lo publicado por Europa Press y la agencia Mehr, tanto el sector político como el militar coinciden en señalar la gravedad de la situación y la determinación del gobierno y las fuerzas de defensa iraníes para mantener su estrategia de resistencia.