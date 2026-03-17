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Turquía pide investigar los "ilegales" asesinatos de Israel a dirigentes políticos iraníes

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El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha pedido este martes que se investiguen "cuanto antes" los "asesinatos políticos" de Israel, cuyas autoridades han anunciado durante la jornada la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, sin que Teherán se haya pronunciado oficialmente al respecto.

"Por supuesto, los asesinatos políticos perpetrados por Israel, especialmente los asesinatos políticos contra estadistas y políticos iraníes, son actividades ilegales que contravienen el Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, deben ser investigados cuanto antes", ha declarado durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga canadiense, Anita Anand, en Ankara.

El jefe de la diplomacia turca ha lamentado que "la guerra ha comenzado a extenderse en Líbano", donde ya han muerto 912 personas, incluido más de un centenar de niños, y más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

En este sentido, ha advertido de que "si la guerra y la ocupación se extienden, esto se convertirá en una crisis de refugiados permanente y que busquen refugio fuera de las fronteras de sus países". " Esto debe detenerse lo antes posible", ha defendido el titular de Exteriores de Turquía, donde residen alrededor de 2,5 millones de refugiados sirios.

Fidan ha anunciado que este mismo miércoles iniciará una "gira regional" en aras de acordar medidas para detener la guerra desatada hace ya más de dos semanas en Oriente Próximo. "Nos reuniremos con los países de la región", ha dicho, sin dar más detalles sobre su próximo destino, antes de indicar que "compartiré tanto los mensajes del presidente (turco, Recep Tayyip Erdogan) sobre el tema como las evaluaciones y propuestas de Turquía sobre cómo lograr una paz regional duradera".

"Nuestro objetivo es el mismo: una geografía donde todos vivan con seguridad y soberanía dentro de sus propias fronteras, donde los palestinos tengan su propio Estado, donde Irán, los árabes y todos nosotros vivamos en paz, tranquilidad, seguridad y soberanía. Esto es posible. Tenemos esta visión. Seguiremos trabajando para lograrla con gran determinación", ha asegurado.

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