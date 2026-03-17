Agencias

Trasladan a Siria a un primer grupo de presos sirios encarcelados en Líbano

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Un primer grupo de 136 presos sirios encarcelados en la prisión libanesa de Rumié, en el distrito de Matn, ha sido trasladado este martes a territorio de Siria en virtud del acuerdo alcanzado en febrero por Damasco y Beirut.

El encargado de negocios de la Embajada de Siria en Líbano, Iyad al Hazza, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias SANA que ha arrancado la implementación del acuerdo con el traslado de estos presos, encarcelados en la prisión de Rumié.

Los autobuses, escoltados por miembros de la Dirección General de Seguridad siria, han pasado a través del cruce fronterizo de Yabus, ubicado en la gobernación de Campiña de Damasco, bajo la supervisión directa del Ministerio de Exteriores y la cartera de Justicia.

"Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno de Líbano, representado por el presidente Joseph Aoun, el primer Ministro, su adjunto y su equipo, además del ministro de Justicia, los servicios de seguridad y todas las partes interesadas, por su cooperación positiva y fructífera", ha indicado.

El acuerdo prevé únicamente el traslado de presos que ya hayan sido juzgados, siempre que aquellos condenados por los delitos más graves, como violación y asesinato, hayan cumplido más de diez años de su condena en Líbano. En total, la medida afecta a 300 sirios de unos 2.250 que se estima que están encarcelados en el país vecino.

Los presos sirios en espera de juicio quedaron excluidos del acuerdo entre las partes, a pesar de que Damasco también solicitó su traslado durante las negociaciones iniciales con las autoridades libanesas, según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

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