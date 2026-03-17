Oblak, Barrios y Mendoza, bajas en la convocatoria del Atlético para viajar a Londres en Champions

El club Atlético de Madrid afronta una situación compleja en la previa de su encuentro definitorio frente al Tottenham en Londres, ya que deberá prescindir de tres jugadores clave debido a lesiones recientes. Según informó la entidad rojiblanca, el entrenador tendrá que reconfigurar la alineación para el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, en el que el equipo llega con una ventaja de 5-2 obtenida en el primer partido frente al conjunto inglés.

El medio detalló que las ausencias afectan al portero esloveno Jan Oblak y a los centrocampistas españoles Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, quienes no formarán parte de la convocatoria destinada a viajar a la capital británica. Las molestias físicas impidieron la plena recuperación de los tres para el partido señalado. De acuerdo con la información difundida por el club, Barrios presenta una lesión muscular, mientras que Mendoza no ha superado un esguince en el tobillo.

Según consignó la información oficial, Jan Oblak fue el último en sumarse a la lista de bajas. El arquero sintió dolencias en el costado al cierre de la sesión de entrenamiento del pasado viernes. Tras realizarse las pruebas médicas, el diagnóstico arrojó una distensión muscular, lo que imposibilitó su inclusión en la lista de concentrados para el viaje a Londres y deja al equipo colchonero sin uno de sus referentes en la portería.

Para suplir la ausencia de Oblak, el cuerpo técnico convocó a los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis, quienes tendrán la responsabilidad de proteger el arco en uno de los duelos más relevantes de la temporada europea. El medio Atlético de Madrid informó que la línea defensiva contará con Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz. Estos futbolistas integran la zaga para enfrentar al cuadro londinense, en busca de asegurar el pase a la siguiente fase.

En el centro del campo, además de las ausencias de Barrios y Mendoza, estarán disponibles Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas. Ellos serán los encargados de sostener el funcionamiento del mediocampo y garantizar el equilibrio táctico en territorio visitante, según publicó el club en su convocatoria. En el ataque, el entrenador contará con Giuliano Simeone, Nico González, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman. Este grupo de delanteros aportará variantes en ofensiva para intentar mantener o aumentar la ventaja alcanzada en el partido previo.

La ausencia de estos tres futbolistas modifica las opciones tácticas del Atlético, que afrontará un compromiso decisivo frente a un rival que buscará revertir la desventaja jugando en casa. El club rojiblanco deberá gestionar la presión sin varios de sus titulares habituales, en un estadio donde, según resaltó la información del propio club, se pondrá en juego el pase a los cuartos de final de la Champions League.

Las bajas por lesión llegan en un momento clave de la temporada y, de acuerdo con el parte médico rojiblanco, los jugadores afectados permanecerán al margen hasta que consigan una evolución favorable en sus respectivas dolencias. La convocatoria definitiva para Londres excluye a Oblak, Barrios y Mendoza, cuyos reemplazos deberán responder a la exigencia del torneo europeo.

El Atlético de Madrid, conforme adelantó la nota difundida por el club, acude al Tottenham Hotspur Stadium con la plantilla reconfigurada por las contingencias médicas, ante la oportunidad de clasificar tras el resultado positivo obtenido en el primer cruce.