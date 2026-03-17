Muere un motorista de 68 años en un accidente con un camión en Córdoba capital

La circulación en la carretera CO-31 presentó retenciones durante la mañana después de que las autoridades gestionaran la emergencia en la Avenida de Libia, donde se produjo un accidente mortal entre un camión y una motocicleta. El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 informó al servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, de que un camión arrolló a un motorista a las 07.00 horas en la glorieta de Louvière, dentro de Córdoba capital. Según consignó el 112, el impacto provocó la muerte inmediata del conductor de la motocicleta, de 68 años de edad.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento en el mismo punto del accidente, según publicó 112 en su comunicado. El accidente sucedió a primera hora del martes, cuando las condiciones de tráfico comenzaban a incrementarse por el inicio de la jornada habitual en la ciudad. Tal como detalló 112, tras activarse el aviso, agentes de la Policía Local acudieron a la zona para regular el tráfico y prestar apoyo a los equipos médicos de emergencia.

De acuerdo con la información de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro sucedió en una intersección transitada, la Avenida de Libia, específicamente junto a la glorieta de Louvière. El aviso trasladado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 al 112 desencadenó la movilización de los recursos de emergencias, que incluyeron equipos sanitarios y Policía Local.

El medio 112 puntualizó que los agentes de la Policía Local gestionaron los desvíos viales y coordinaron el tráfico en la CO-31, atendiendo a las retenciones que se produjeron tras el accidente. La circulación en esta vía resultó parcialmente colapsada mientras se atendían las labores de emergencia e investigación de las circunstancias del siniestro.

La víctima, identificada como un hombre de 68 años, perdió la vida antes de poder ser trasladada a un centro hospitalario, confirmaron los servicios médicos en el lugar de los hechos, según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía. Tras la confirmación del fallecimiento, la intervención de los servicios de emergencia y policiales se centró en restablecer la normalidad y asegurar la zona para las diligencias pertinentes.

El accidente registrado forma parte de los hechos que provocan interrupciones en las principales arterias de la ciudad, con repercusión en el tráfico de la mañana y en la actividad cotidiana. El suceso fue trasladado por los servicios de emergencia a las autoridades locales, que permanecen realizando las diligencias oportunas para esclarecer las causas del atropello.