Movistar (Telefónica) alcanza 100.000 activaciones de ChatGPT Plus en su primer mes

La disponibilidad de ChatGPT Plus dentro del catálogo de servicios de Movistar ha brindado a los usuarios un ahorro valorado en 138 euros a lo largo de seis meses, gracias a la oferta que permite utilizar la versión prémium del asistente conversacional de OpenAI sin coste adicional durante ese periodo. De acuerdo con Europa Press, el servicio sumó 100.000 activaciones durante su primer mes desde el lanzamiento, lo que representa el doble de lo que logró Perplexity en el mismo lapso tras su llegada en 2025. Esta iniciativa surge del acuerdo alcanzado entre Telefónica y OpenAI con el propósito de acercar las capacidades de la inteligencia artificial de última generación a los clientes de la operadora.

El acuerdo permite a los clientes acceder de manera gratuita durante medio año a ChatGPT Plus, cuya suscripción mensual habitualmente alcanza los 23 euros. Esta solución digital pone al alcance de los usuarios una serie de funcionalidades avanzadas, como la generación de contenido, la resolución de consultas complejas y el apoyo en tareas creativas y de productividad, tareas propias de las más recientes aplicaciones de inteligencia artificial conversacional. Periódicamente, según recabó Europa Press, Telefónica refuerza su apuesta por ofrecer servicios innovadores a través de su política comercial miMovistar, donde ChatGPT Plus se incorpora como un nuevo valor agregado.

Dentro del portafolio convergente miMovistar —que ya integraba almacenamiento ilimitado en Movistar Cloud, protección digital mediante control parental y navegación segura, televisión en ultra alta definición con canales exclusivos, y ventajas en la renovación de dispositivos móviles a través del programa Movistar Swap— se inserta la presencia del asistente virtual. Europa Press recogió que Telefónica busca consolidar así su estrategia de vincular tecnología avanzada y valor añadido en la experiencia de sus clientes, alineándose con tendencias de digitalización y bienestar digital.

La activación del acceso a ChatGPT Plus se realiza de forma completamente digital mediante la aplicación Mi Movistar o el área de clientes de movistar.es. Desde estos canales, los usuarios obtienen un código único personalizable que permite completar el registro en la plataforma de OpenAI. El medio destacó que, además de simplificar el proceso de adquisición, esta modalidad fomenta el uso autónomo y flexible de las herramientas de inteligencia artificial dentro de la propuesta comercial de la operadora.

El pasado 13 de enero, Telefónica subrayó que el acuerdo con OpenAI significaba avanzar en la oferta de servicios de valor añadido, impulsando el acceso masivo de los clientes al uso de inteligencia artificial avanzada. Informó Europa Press que este tipo de acuerdos responde a la hoja de ruta tecnológica de la compañía, centrada en fomentar la innovación digital y la adopción de herramientas capaces de transformar la productividad y la creatividad de los usuarios.

ChatGPT Plus se presenta como un asistente que, más allá de responder a preguntas sencillas, aborda cuestiones complejas y posibilita el desarrollo de tareas de generación de texto, análisis y propuestas creativas, según describió el medio. Europa Press resaltó que el despliegue de esta solución coincidió con un incremento en la demanda de aplicaciones de inteligencia artificial en diversos ámbitos, desde el uso personal hasta la integración en ámbitos laborales y académicos.

La comparación con Perplexity, que había sido previamente incorporado a la oferta digital como otro sistema de inteligencia artificial conversacional, permite medir el crecimiento del interés de los clientes por la tecnología de OpenAI en el ecosistema Movistar. Según estadísticas proporcionadas por Europa Press, la adopción de ChatGPT Plus superó las expectativas iniciales, al duplicar las cifras obtenidas por la competencia directa en su primer mes de operación dentro de la plataforma.

El posicionamiento de ChatGPT Plus dentro de la oferta de Movistar responde a la estrategia de fortalecer el vínculo entre clientes y los servicios digitales más avanzados. Europa Press indicó que la compañía facilita así la experimentación y el acceso temprano a aplicaciones tecnológicas emergentes, con particular atención en la ciberseguridad, el almacenamiento en la nube y la televisión en alta definición.

Esta integración plantea nuevas oportunidades para la evolución del ecosistema digital de Movistar, al incorporar herramientas conversacionales avanzadas en el día a día de los usuarios de la compañía. Según lo publicado por Europa Press, la iniciativa evidencia un interés creciente del público en el uso cotidiano de soluciones de inteligencia artificial para optimizar la gestión de información, potenciar la creatividad y facilitar la resolución de tareas complejas.