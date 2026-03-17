Los Reyes reciben al equipo paralímpico español

Durante el encuentro celebrado en el Palacio de la Zarzuela, la delegación española del equipo paralímpico hizo entrega a los Reyes de una camiseta oficial del conjunto, personalizada con los nombres de Felipe VI y Letizia, como gesto simbólico de agradecimiento. La audiencia tuvo lugar tras la destacada participación del equipo en los Juegos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, donde Audrey Pascual, abanderada y esquiadora madrileña, lideró la obtención de preseas para España. Según lo reportado por el medio, Sus Majestades los Reyes recibieron a los deportistas y resaltaron tanto el esfuerzo individual como la repercusión colectiva que el equipo español logra en el panorama internacional.

Tal como consignó el medio, Audrey Pascual logró dos medallas de oro en supergigante y combinada, una de plata en descenso y una de bronce en eslalon, todas en la disciplina de esquí alpino para deportistas que compiten sentados. Con este desempeño, la esquiadora se convirtió en la primera española con discapacidad física, tanto en la rama masculina como en la femenina, en subir al podio en unos Juegos de Invierno para estos deportistas. Además de Pascual, participaron en el encuentro Emilio Redondo, Higinio Rivero, Javier Marcos, María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens y la guía Victoria Ibáñez, conformando el grupo de ocho representantes españoles en la cita paralímpica.

La audiencia, que se prolongó durante 45 minutos, sirvió para que los Reyes pudieran conversar con los deportistas sobre sus vivencias y retos afrontados durante las semanas de competición. Felipe VI y Letizia felicitaron de manera particular a Pascual, mientras extendieron su reconocimiento al resto del equipo por consolidar la presencia de España en este evento internacional, según informó la fuente. Expresaron su agradecimiento por el trabajo y sacrificio demostrados por los atletas, recalcando el “ejemplo de superación, compromiso y excelencia” que, a su juicio, encarna el conjunto nacional paralímpico.

De acuerdo con lo publicado, durante la recepción, los Reyes pusieron en valor la importante función de los Equipos de Promesas Paralímpicas, una iniciativa impulsada conjuntamente por las Federaciones Españolas y el Comité Paralímpico Español (CPE). Este programa busca la identificación y la promoción del talento deportivo entre personas con discapacidad, consolidando la cantera futura de deportistas de alto nivel.

Al acto acudieron la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, quienes acompañaron a los miembros del equipo paralímpico y apoyaron su reconocimiento público, según consignó el medio.

Luego del encuentro protocolar y la tradicional fotografía junto a Sus Majestades, el itinerario de los deportistas incluyó una posterior recepción con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, donde continuaron los homenajes por el desempeño de la representación española en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.