La Xunta vuelve a urgir la homologación rápida de títulos universitarios para atraer talento desde el exterior

La Xunta de Galicia ha vuelto a urgir al Gobierno de España la aplicación de una tramitación 'express' en la homologación de títulos universitarios de instituciones de fuera de España para lograr atraer talento cualificado, y ha puesto como ejemplo el programa de becas BEME (Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior), que cada año facilita a 250 estudiantes "gallegos del exterior" que hagan sus posgrados en universidades de Galicia, y que, en muchos casos, proyectan quedarse para trabajar.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, antes de mantener un encuentro en Vigo con becarios de ese programa BEME. Este programa, ha recordado José González, permite que cada año lleguen a Galicia 250 jóvenes licenciados para hacer sus estudios de posgrado, y que en los últimos años ha sumado 15 millones de euros.

González, que ha enmarcado este iniciativa en la estrategia de retorno de la Xunta, ha puesto en valor que BEME permite atraer talento cualificado. Se trata, ha incidido, de jóvenes que no solo podrán enriquecer su trayectoria académica, sino también vital, y ha añadido que en torno al 30 % de ellos "quieren quedarse a trabajar" en Galicia.

En ese sentido, ha recalcado que la administración autonómica "hace sus deberes", poniendo a disposición de ellos gallegos retornados un programa de orientación laboral para que puedan hacer prácticas en empresas donde tengan más posibilidades de ser contratados. También ha recordado que, en las acciones de la Xunta para incentivar la contratación, se hace especial hincapie en los participantes en las becas BEME (un 25 % más de incentivos).

PROCESO DE "ENTRE 3 Y 5 AÑOS"

Pero, ha advertido, falta un "objetivo fundamental", que no solo afecta a los becarios, sino a todos los licenciados en universidades extranjeras, que es la homologación de sus títulos. "Si queremos atraer talento, como país, como España, no puede ser que la homologación de títulos universitarios esté, de media, entre los 3 y los 5 años", ha denunciado, y ha vuelto a demandar que se agilice este proceso.

De hecho, ha recordado que hace un par de semana, junto con el conselleiro de Educación, participó en una reunión con el secretario general de Universidades, en la que planteó la necesidad de esta agilización, "al menos con los becarios BEME".

Por el momento, no ha habido novedades, pero ha señalado que hay un compromiso para que la Xunta pueda trasladar al Ministerio de Educación la situación individual de cada uno de los becados, con el fin de que se lleve a cabo es procedimiento 'express' y puedan conseguir cuanto antes la homologación, en todo caso, antes de finalizar el posgrado.

"Tenemos que ser capaces, como país, de agilizar las homologaciones porque, si no, tendremos el riesgo de que venga gente muy cualificada que acabe en 'infratrabajos', que no se corresponden con su cualificación", ha reiterado, y ha añadido que "hoy Galicia demanda talento en todos los ámbitos, y también talento cualificado".

CONVOCATORIA BEME

La nueva edición de las becas BEME, para el curso 2026-27 tiene abierto el plazo de solicitud hasta el 30 de abril. La convocatoria está dirigida a jóvenes con titulación universitaria residentes fuera de Galicia desde hace más de dos años, personas que residieran en Galicia de forma continuada durante 5 años (con nacionalidad española antes de emigrar) o descendientes de gallegos con titulación superior, para que puedan cursar algún máster en alguna de las tres universidades gallegas.

Los más de 95 títulos incluidos en el programa fueron seleccionados por su capacidad de inserción laboral en el tejido productivo gallego y las becas oscilan entre 8.000 y los 12.500 euros, según la región de procedencia y el número de créditos a cursar.

RETORNO CUALIFICA EMPREGO

Por otra parte, y en relación a las ferias organizadas en países de América Latina en el marco del programa Retorno Cualifica Emprego, el conselleiro ha confirmado que el año pasado, con citas en Argentina y Uruguay, fueron un éxito, ya que se consiguió atraer a unos 400 gallegos del exterior.

Este año, la Xunta pretende organizar también una feria de empleo en Brasil, "por la importante presencia de gallegos en diferentes ciudades brasileñas". A día de hoy, ha explicado José González, el número de preinscritos es de que casi mil.

"Somos un ejemplo en la relación con nuestra diáspora. El llegar allí con personal del Servicio Público de Empleo de Galicia, con las empresas que fueron, los clústeres, acredita clarísimamente el interés que tenemos en que retorne nuestra gente", ha proclamado.