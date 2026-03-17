La CAF quita a Senegal su título en la última Copa de África por "incomparecencia" y se lo da a Marruecos

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha considerado que la conducta del equipo de Senegal, que abandonó el campo en protesta durante la final de la última Copa de África, se encuentra contemplada en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo. Como resultado, la selección nacional de Senegal perdió el partido por "incomparecencia" y Marruecos ha sido oficialmente reconocido como campeón de la competición, según reportó la CAF a través de su página web.

De acuerdo con la información publicada por la CAF, la decisión anula lo determinado previamente por el Comité Disciplinario del organismo. La Junta de Apelación admitió el recurso presentado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) en el marco de los hechos ocurridos el 18 de enero en Rabat, cuando la selección senegalesa se retiró del césped tras protestar un penalti sancionado en su contra. Según detalló la CAF, la retirada del equipo de Senegal, que amagó con no regresar al terreno de juego, llevó a la aplicación del artículo 84 del reglamento y el partido fue registrado oficialmente con marcador de 3-0 a favor de Marruecos.

El comunicado de la CAF precisó que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) fue declarada infractora del artículo 82, al considerar que el comportamiento de su equipo constituyó una violación relevante de las normas de la competición. Esta determinación implica que Senegal pierde el trofeo logrado en el campo esa noche, cuando tras un polémico penalti fallado por Brahim Díaz, el encuentro se extendió a la prórroga y Pape Gueye marcó un gol decisivo que otorgó entonces la victoria a la selección de Senegal. Con la resolución de la CAF, esa victoria queda anulada y el título pasa a manos del combinado marroquí, anfitrión del campeonato.

Además del cambio de campeón, la Junta de Apelación hizo referencia a varios incidentes ocurridos durante el partido. Reportó la CAF que la Real Federación Marroquí de Fútbol fue sancionada económicamente en relación a dos hechos: por una parte, recibió una multa de 50.000 dólares relacionada con la conducta de los recogepelotas, cuya actuación resultó objeto de quejas durante los instantes decisivos del encuentro; por otra, el organismo federativo marroquí deberá abonar 100.000 dólares como consecuencia de una "interferencia en el área de revisión OFR/VAR" detectada por la organización. Además, la FRMF afronta una sanción adicional de 10.000 dólares a raíz del episodio del láser, incidente asociado a la confusión y los disturbios que tuvieron lugar en los minutos finales del tiempo reglamentario y contribuyeron a la tensión que desembocó en la prórroga.

El medio de la CAF subrayó que la aplicación de estas sanciones tiene fundamento en la normativa interna del campeonato. Así, la modificación del resultado oficial, la retirada de la victoria a Senegal y las sanciones a ambas federaciones responden a lo establecido en los artículos mencionados del reglamento del torneo. Las medidas afectan no sólo al reconocimiento deportivo de los equipos, sino también a las responsabilidades económicas derivadas de la actuación de las federaciones en la final.

En el comunicado, la CAF explicó que la decisión de revertir el resultado de la final se adoptó tras revisar el recurso de la federación marroquí y constatar las infracciones reglamentarias cometidas por el equipo senegalés. El fallo puntualizó que la selección de Senegal fue declarada responsable de perder la final "por incomparecencia", dado que la retirada del campo se consideró una negativa a continuar el partido, como recoge el artículo 84 del reglamento. El mismo documento resaltó que la actuación de los recogepelotas de Marruecos fue considerada responsabilidad directa de la federación local, derivando en la multa mencionada.

Hace notar la CAF en su nota que también hubo una "interferencia" en la sala de operaciones de videoarbitraje (VAR) durante la final, lo que fundamenta la segunda sanción impuesta a la FRMF. Por último, el incidente del láser, asociado a la trifulca de los últimos minutos, motivó una tercera multa que completa el conjunto de sanciones económicas dictadas contra la federación anfitriona.

El desenlace de la final que se disputó en Rabat supuso, en un primer momento, el fin de la sequía de títulos de Senegal en la Copa de África, con un gol en la prórroga de Pape Gueye tras una tanda de momentos intensos y polémicos —incluido el penalti fallado a "lo Panenka" por Brahim Díaz—. Sin embargo, la intervención disciplinaria de la CAF provoca que el título pase ahora formalmente al equipo de Marruecos, acompañado de fuertes repercusiones para ambas federaciones nacionales involucradas.