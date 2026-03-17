Gloria Camila confirma su enfado con Rocío Flores, pero confía en que no será un "nunca más" entre ellas

La explicación sobre quién bloqueó a quién en redes sociales surgió después de que Rocío Flores afirmara que había sido su tía, Gloria Camila Ortega, la que tomó la decisión, lo que llevó a la propia Ortega a confirmar ese detalle y matizar que se trató de una reacción reciente, según publicó el medio. Esta interacción se convirtió en el epicentro de la controversia, cuando ambas reconocieron el distanciamiento y se plantearon dudas en torno al futuro de su relación. La noticia principal, según informó el mismo medio, reside en el hecho de que este enfado y el consecuente alejamiento público entre las jóvenes Ortega y Flores ha suscitado numerosas especulaciones y revuelo en plataformas digitales.

Tal como consignó la publicación, la relación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores experimenta una fuerte tensión, marcada especialmente por el hecho de que ambas han decidido dejar de seguirse mutuamente en Instagram. Este cambio en la dinámica digital no pasó desapercibido para los seguidores, ya que las dos habían mostrado cercanía y apoyo público durante los últimos años. Además, el intercambio de mensajes enigmáticos en sus perfiles sumó incertidumbre acerca de la naturaleza y el origen del conflicto, alimentando interpretaciones sobre un posible desencuentro profundo en la estructura familiar.

En la transmisión de ‘El tiempo justo’, Gloria Camila fue consultada acerca del distanciamiento con Rocío Flores. Ante los cuestionamientos, afirmó que no tenía intención de desvelar detalles al respecto y que todo pertenecía a su ámbito privado. Según reportó el medio, Ortega insistió en proteger esa parte de su vida, negándose a exponer públicamente los motivos del desencuentro con su sobrina. Por su parte, Rocío Flores adoptó una postura similar y transmitió a la periodista Leticia Requejo que prefería no ofrecer información específica sobre el asunto, reforzando el pacto de discreción entre ambas.

La colaboradora de televisión aprovechó esta intervención para aclarar rumores que circularon respecto a su más reciente cumpleaños, donde algunos aseguraron que Ortega y Flores apenas intercambiaron palabras. En respuesta a estos comentarios, Ortega manifestó: "Es mentira, yo en mis cumpleaños intento hablar con todo el mundo. No fue la última vez que hablamos. ¿Qué pelea? No sabéis nada, queréis saber pero...". De acuerdo con lo publicado, con estas declaraciones rechazó la teoría de que el evento hubiera marcado el inicio del distanciamiento, procurando restar fuerza a esa interpretación de los hechos.

El detalle del bloqueo en redes sociales adquirió importancia cuando Rocío Flores señaló que su tía la había bloqueado, planteamiento que Ortega no negó, aunque subrayó que dicha acción se realizó recientemente, “de ayer”, y descartó tener que justificar cada una de sus decisiones públicas o privadas. Ortega expresó que no entiende la necesidad de aclarar situaciones que no ha hecho públicas y puntualizó: “Cuando sube a Madrid no tiene que estar obligatoriamente en mi casa. No tengo que aclarar algo que ni siquiera yo he sacado a la luz”.

Leticia Requejo, en línea con la información recibida, planteó la hipótesis de que el desencuentro entre las jóvenes sería un asunto de gravedad. No obstante, Ortega desestimó esa posibilidad y señaló que nadie ajeno a ellas conoce los detalles, asegurando: “Yo este tema no lo he hablado con nadie, esta persona que te está diciendo eso es mentira porque, si no hemos hablado nosotras con ella, es imposible que lo sepa... Pongo la mano en el fuego que Rocío no se lo ha contado a nadie”, según detalló el medio.

Pese a admitir la existencia de un enfado, Gloria Camila insistió ante cámaras en que no percibe esta situación como una ruptura definitiva, y comparó el presente conflicto con el distanciamiento previo entre ella y Rocío Carrasco. Según recogió el medio, Ortega expresó: “Sigue siendo mi hermana, mi sobrina, seguiré dando la vida por ella. No os hagáis historias de un nunca más, no va a ser como mi hermana y yo. El resto de la familia se estará enterando ahora del enfado”. De esa forma, dejó la puerta abierta a una posible reconciliación futura.

La repercusión de estos acontecimientos en las redes sociales fue destacada por el medio, que indicó el incremento de debates y teorías sobre la solidez de los lazos familiares entre las jóvenes, así como la reacción de los seguidores ante el silencio que ambas decidieron mantener sobre los motivos exactos de la disputa. El hecho de que tanto Rocío Flores como Gloria Camila Ortega insistan en blindar su vida privada y no confirmaron un conflicto definitivo ha mantenido la expectación y el interés de quienes siguen de cerca la actualidad de la familia.

En ese contexto, ni Ortega ni Flores confirmaron el alcance real de la diferencia ni sus causas, limitándose a expresar que prefieren abordar el tema en privado. A pesar del distanciamiento digital y el intercambio de mensajes velados, las declaraciones recogidas por el medio dan a entender que la relación familiar aún no está completamente rota y que ambas priorizan el mantener las cuestiones personales fuera de los espacios públicos, al menos de momento.