Pedro Piqueras sobre el libro de Alejandra Rubio: "yo hay cosas que dejo siempre en la intimidad"

Pedro Piqueras ha asistido a la V edición de los Premios Berlanga al Humor, en el Palacio de Linares (Madrid)en calidad de jurado, ya que aunque anunció su retirada de la televisión en diciembre de 2023 el periodista y presentador no ha dejado de hacer apariciones públicas en distintos eventos. Piqueras reconoce que ahora vive la vida de otra manera y tiene otras prioridades: "yo tenía la media hora, 40 minutos del informativo, para mí el asunto era que tenía que estar ahí muy pronto para hacer el informativo y además estar muy pendiente de la última hora, de lo urgente. Y ahora, yo a mis amigos cuando me preguntan, les digo, yo ahora no estoy pendiente de lo urgente, estoy pendiente de lo importante. Y lo importante son mis amigos, disfrutar, yo mismo, ¿no? Y si alguien quiere, cómo decirte, quitar algo de la nobleza que tiene la vida y del gusto que tiene la vida, pues pasar de eso, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar".

Desde que se conociera el pasado viernes la salida de Àngels Barceló de la "Cadena Ser" han sido muchos los medios que se han hecho eco de esta noticia, mostrándole a Barceló todo su apoyo. Sobre su retirada, Pedro ha comentado: "Ángeles Barceló me gusta mucho como lo hace, la verdad. Y me parece que era, pues, una persona que aportaba un punto de vista, que servía para mucha gente que no encuentra ese mensaje en otros sitios. Y que es una profesional de todo. Pues yo siento que no esté".

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A pocos días de que se celebre la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid se ha conocido que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio estará presente para firmar su primer libro "Si decido arriesgarme" publicado el pasado 13 de mayo. Tras el revuelo que hubo por dicha publicación, Pedro se ha querido sincerar sobre la faceta de escritora de la excolaboradora: "además es hija de una amiga y nieta, sobre todo, de una amiga. Pero yo particularmente, en mi forma de ser, creo que hay cosas que dejo siempre en la intimidad. Nada más".