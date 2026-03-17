El chileno Jarry y la rusa Pavlyuchenkova, grandes atractivos en el Real Club de Campo

Madrid, 17 mar (EFE).- El chileno Nicolás Jarry y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova serán dos de los principales atractivos del Grand Prix de Madrid de tenis, que se disputará del 5 al 12 de abril en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

Jarry, de 30 años, es ahora el 152 del ránking mundial de la ATP pero llegó a ser el número 16 en mayo de 2024 y en su dilatada carrera cuenta con tres títulos en el circuito y diez victorias ante jugadores que en ese momento figuraban en el top diez.

Integrante del equipo chileno de la Copa Davis que recibirá a España el próximo septiembre por una plaza para las finales del torneo, pretende reconfimar su poderío en tierra batida exhibido numerosas veces -alcanzó la final del Masters 1000 de Roma- en este torneo madrileño del circuito challenger.

Los jóvenes madrileños Daniel Mérida y Martín Landaluce, que continúan con su magnífica progresión en el circuito, han logrado el acceso directo al cuadro principal gracias a su ránking, como el valenciano Carlos Taberner y el gaditano Pablo Llamas.

El jugador mejor situado en el ránking ATP es el australiano Aleksandar Vukic (93) en tanto que figura también entre los presentes el búlgaro Ivan Ivanov, actual número uno del mundo junior y pupilo de la Rafa Nadal Academy.

Mientras tanto, en la versión femenina, en la que el torneo asciende a categoría WTA 125, sobresale la presencia de Pavlyuchenkova, que a los 34 años acumula un magnífico palmarés con doce títulos del circuito mundial, así como el oro en los Juegos de Tokio junto a Andrey Rublev en dobles mixtos y el haber alcanzado los cuartos de torneos del Grand Slam en diez ocasiones con la final de Roland Garros 2021 como logro significado.

Al margen de Pavlyuchenkova (114), la egipcia Mayar Sheryf, 107 del mundo, intentará revalidar el título conseguido el pasado año en el Real Club de Campo, aunque para ello sobre el papel y el ránking tiene por delante a la rusa Oksana Selekhmeteva (71), la suiza Simona Waltert (88), la también rusa Anna Blinkova (92) y la británica Francesaca Jones (93).