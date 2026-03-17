Dell ofrece un rendimiento de hasta 20 PFLOPS con la estación de trabajo Pro Max GB300 para trabajar con agentes de IA

El desarrollo de inteligencia artificial requiere infraestructuras capaces de soportar cargas de trabajo cada vez más exigentes. Dell ha comenzado a distribuir la estación de trabajo Pro Max GB300, un equipo que, según la propia compañía, permite a los usuarios ejecutar modelos de IA con hasta un billón de parámetros y proporciona posibilidades de operación local tanto seguras como eficientes. Según reportó Dell, los primeros clientes ya han incorporado este sistema a sus operaciones tras su presentación inicial en la conferencia GTC del año previo.

El medio indicó que las estaciones Pro Max GB300 se dirigen principalmente a desarrolladores y expertos en inteligencia artificial, así como a investigadores que requieren grandes volúmenes de procesamiento y acceso inmediato a datos complejos. De acuerdo con la información difundida por Dell, el equipo alcanza un rendimiento informático de hasta 20 petaflops en FP4 y dispone de un sistema de memoria unificada de 784 gigabytes. Esta capacidad técnica posiciona al Pro Max GB300 como una de las herramientas más potentes del mercado orientadas a la computación de IA de escritorio.

Entre los componentes destacados, el sistema incorpora la tarjeta Nvidia ConnectX -8 SuperNIC, que, según detalló Dell, está optimizada para cargas de computación de inteligencia artificial a hiperescala. Esta integración resulta clave para quienes buscan simultanear múltiples procesos y acceder a una conexión de red preparada para operaciones con grandes volúmenes de datos. Además, la estación utiliza la tecnología propia MaxCool, orientada a mantener la temperatura interna en valores óptimos pese a un uso intensivo en ambientes cerrados o centros de datos.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el equipo admite el desarrollo y la ejecución local de agentes de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño, permitiendo así a empresas de menor escala operar soluciones basadas en IA sin depender exclusivamente de infraestructuras externas o servicios en la nube. Esta capacidad permite que actores con recursos limitados exploten modelos sofisticados a nivel local, garantizando mayor control y privacidad sobre sus datos.

Las estaciones Pro Max también están disponibles en una segunda variante llamada GB10, equipada con el superchip GB10 Grace Blackwell. Esta versión, señaló Dell, ofrece hasta 1 petaFLOP de rendimiento en FP4 y una memoria unificada de 128 gigabytes, presentándose como una opción más compacta pero eficiente. Gracias a esta arquitectura, empresas e instituciones pueden ejecutar tanto modelos de procesamiento de lenguaje como agentes autónomos directamente en sus instalaciones, sin necesidad de transferir datos sensibles a servidores externos.

Otra característica relevante señalada por Dell es el soporte de ambas estaciones para Nvidia OpenShell, un entorno que proporciona ejecución segura para agentes autónomos. A esto se suma la compatibilidad con Nvidia NemoClaw, una plataforma de agentes basada en OpenClaw, pensada para facilitar la instalación de modelos abiertos de IA como Nemotron y la implementación de OpenShell. Dell describió que todo este proceso se puede completar mediante un único comando, simplificando así el despliegue y la administración de los sistemas.

Según detalló la compañía tecnológica, la eficiencia energética y el diseño de los nuevos equipos Pro Max resultan especialmente útiles para la operación de agentes que permanecen encendidos de manera continua, situación habitual en entornos de inteligencia artificial aplicada a procesos industriales o servicios automatizados.

En suma, Dell amplía su catálogo con herramientas desarrolladas para responder a las altas demandas presentes en el área de inteligencia artificial. Tanto la versión GB300 como la GB10 de la estación de trabajo Pro Max, reportó la compañía, buscan ofrecer a los desarrolladores capacidades de computación avanzadas, flexibilidad en el montaje de modelos locales y una integración sólida con el ecosistema de plataformas y herramientas Nvidia relacionadas con la inteligencia artificial y los agentes autónomos.