Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

De acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, el país permanece incomunicado para más de nueve millones de residentes tras un corte masivo de servicios básicos luego de un potente sismo que sacudió principalmente las provincias orientales de la isla y profundizó la crisis energética existente. Durante la madrugada de este lunes, se reportó la interrupción total del suministro de electricidad, así como la caída de la telefonía e internet justo después del movimiento telúrico, según detallaron fuentes del organismo y medios internacionales.

Según reportó EFE, el temblor que se percibió alrededor de las 00:28 hora local, tuvo su epicentro en aguas marinas, a unos 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, a una profundidad de 20 kilómetros y con una magnitud confirmada de 6,0 en la escala Richter. Los efectos del fenómeno también alcanzaron a la provincia vecina de Santiago de Cuba, donde la sacudida fue sentida por la población. El boletín emitido por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano confirmó que ambos territorios experimentaron las consecuencias del sismo.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró en sus sistemas dos movimientos: el primero, de magnitud 5,8 y una profundidad de 11,6 kilómetros a la misma hora en que el sistema cubano reportó el evento principal. Dieciséis minutos después, se detectó un segundo temblor, esta vez de magnitud 4,7 y con una profundidad de 10 kilómetros. A la vez, el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) reportó una magnitud de 5,8 para el primer temblor y 4,1 para el posterior.

Según consignó EFE, el sismo coincidió con una falla generalizada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que ocasionó el sexto apagón a nivel nacional en los últimos 18 meses. Fuentes oficiales cubanas confirmaron que el corte dejó a más de nueve millones de habitantes sin corriente eléctrica, agravando una situación ya precaria, especialmente en un contexto donde los apagones habían llegado a extenderse hasta 15 horas diarias en la capital y a casi dos jornadas completas sin suministro eléctrico en diversas localidades del oriente cubano.

El origen de la falla en el sistema eléctrico aún permanece bajo investigación por parte de las autoridades, aunque el momento exacto de la desconexión coincidió con el sismo, lo que actualmente es objeto de análisis por parte de las instituciones pertinentes. Antes de este evento, Cuba se enfrentaba a una crisis energética caracterizada por cortes frecuentes en el suministro, afectaciones en el día a día de los habitantes y un desgaste de los servicios de comunicación y transporte debido al deterioro de la infraestructura.

Según informó EFE, la magnitud de la emergencia derivada del corte energético y de comunicaciones imposibilitó los reportes precisos desde distintas regiones del país, dificultando la coordinación de las labores de respuesta ante situaciones de riesgo. En particular, la interrupción de la telefonía e internet limitó de forma significativa la capacidad de los residentes para acceder a información oficial o reportar emergencias locales.

En las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, diversos testimonios recogidos por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirmaron la percepción del movimiento telúrico entre la población. No se han emitido hasta el momento informes oficiales sobre pérdidas materiales o daños personales asociados al evento, aunque las labores de verificación continuaban en la madrugada y la mañana siguiente.

De acuerdo con los antecedentes aportados por EFE, la red eléctrica de Cuba ha experimentado frecuentes interrupciones producto de averías, insuficiencia en la capacidad de generación y desactualización de los equipos. La acumulación de eventos de este tipo ha provocado el debilitamiento de la capacidad de respuesta ante crisis superpuestas como la que se derivó del sismo reciente.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, en su boletín divulgado horas después del evento, precisó detalles técnicos sobre la localización y profundidad del epicentro, mientras que los organismos internacionales reforzaron la información mediante comparaciones de sus sistemas de monitoreo y medición de la magnitud exacta de los temblores. Cada entidad, según publicó EFE, difundió sus estimaciones con leves diferencias respecto a la fuerza y profundidad de los movimientos.

La coincidencia entre el evento sísmico y la desconexión masiva generó preocupación entre los expertos por el impacto en la gestión de emergencias, ya que la simultaneidad de ambos eventos dificultó la acción de las autoridades y de los servicios de socorro en los territorios más afectados, según reportó EFE.

En La Habana, así como en el resto del país, los habitantes ya enfrentaban rutinas marcadas por largos periodos sin electricidad y restricciones en el acceso a bienes y servicios dependientes de la red eléctrica. Tras la desconexión total provocada por la falla reciente, la situación evidenció el nivel de vulnerabilidad de la infraestructura cubana ante catástrofes naturales, según detalla EFE.

Los organismos responsables, incluyendo el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y los operadores del Sistema Eléctrico Nacional, mantenían al cierre del boletín su monitoreo sobre posibles réplicas y evaluaciones de daños, mientras se restablecían poco a poco algunos servicios en las horas posteriores al suceso. Las autoridades pedían cautela a la población y solicitaban reportes sobre incidencias graves, en un contexto donde la comunicación seguía inestable y las prioridades se centraban en el restablecimiento básico de la electricidad y la conectividad, según la información recabada por EFE y organismos internacionales consultados.