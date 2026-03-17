Cae en Toledo un grupo que robó 58 vehículos, ascendiendo a 1,5 millones el valor de los bienes recuperados

En una de las naves inspeccionadas durante la operación, la Guardia Civil localizó una pistola del calibre 6,35 mm junto a una plantación de marihuana, ampliando el espectro delictivo de la organización más allá del robo de vehículos. Según publicó el medio original, el operativo permitió identificar el organigrama completo del grupo y culminó con la detención de nueve personas, de las cuales dos ingresaron en prisión. La operación, denominada ‘Raymo giari’, derivó en la recuperación de vehículos y piezas valorados en un total de 1.500.000 euros.

Tal como reportó la fuente, la investigación comenzó tras recibir información sobre la posible existencia de una nave industrial en Sonseca, provincia de Toledo, donde se estarían ocultando automóviles robados. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Mora logró identificar a dos personas relacionadas con estos hechos, lo que llevó a la intervención en el inmueble. Durante el registro a la nave se hallaron 41 chasis correspondientes a varios modelos y marcas, evidenciando la magnitud de la actividad ilícita.

La organización desmantelada operaba de manera itinerante en distintas zonas de España, lo que complicó el seguimiento y la localización de sus integrantes, según detalló el medio original. Al percatarse del inicio de las indagaciones, el grupo modificó su área de actuación y trasladó sus operaciones hacia la comarca de La Sagra, donde continuó sustrayendo vehículos, desguazándolos y comercializando sus componentes.

La coordinación entre el Área de Investigación de Illescas y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Mora permitió localizar varios puntos empleados por el grupo para almacenar y desmontar los vehículos robados. En noviembre de 2025, los agentes lograron interceptar un camión perteneciente a la organización que se dirigía hacia la frontera sur de España, con la intención de sacar piezas fuera del país. Dentro del vehículo se encontraron piezas provenientes de once automóviles, en su mayoría ligados directamente a los casos investigados. Los ocupantes del camión, todos miembros del grupo criminal, fueron acusados por un delito de receptación, según informó la fuente original.

Las actuaciones de la Guardia Civil continuaron en el mes de diciembre del mismo año con la realización de cinco registros en diferentes puntos de la provincia de Toledo. En estas intervenciones se localizaron piezas de otros diez vehículos. Asimismo, se detectó un delito de tenencia ilícita de armas y un delito vinculando al cultivo y producción de drogas, tras encontrar la pistola mencionada y la plantación de marihuana en uno de los inmuebles intervenidos.

De acuerdo con la información difundida, las pesquisas permitieron conectar a la organización internacional con un total de 64 delitos ya esclarecidos: cincuenta y ocho robos de vehículos, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, dos delitos de receptación, cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, y defraudación de fluido eléctrico. El valor de todos los bienes recuperados se estima en 1.500.000 euros.

Las diligencias resultantes de esta operación fueron dirigidas al Tribunal de Instancia Sección Instrucción Plaza Número 1 de Orgaz, en Toledo, que ordenó la declaración de secreto de las actuaciones hasta el presente, según consignó la fuente. La investigación permanece activa por parte de las autoridades para el esclarecimiento total del alcance de la red y la localización de los cuatro miembros restantes identificados en el organigrama del grupo.

El caso resalta la variedad de delitos asociados al robo de vehículos, como la tenencia de armas y el tráfico de drogas, además de la organización y movilidad de los grupos criminales especializados, según informó el medio original. La actuación conjunta de distintas áreas policiales resultó fundamental para desarticular esta red que operaba en varias provincias y que recurría al despiece y tráfico de componentes automovilísticos para dificultar el rastreo de los vehículos robados.