Al menos cuatro muertos por la colisión entre un carguero y un barco pesquero frente a las costas de Japón

La tripulación del carguero no sufrió daños físicos tras el choque que involucró a su embarcación y un navío pesquero en aguas próximas al puerto de Misawa, en la prefectura de Aomori. Según informó la Guardia Costera de Japón, la colisión tuvo como consecuencia el vuelco del barco pesquero, provocando la muerte de al menos cuatro personas y lesiones leves en varios supervivientes.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades japonesas y recogidos por la agencia de noticias Jiji Press, la alerta sobre el accidente fue recibida alrededor de la 1:20 de la madrugada, hora local. El incidente se produjo mientras ambos barcos navegaban frente al citado puerto pesquero, en el noreste del país. La grave colisión hizo que el pesquero volcara, dejando a toda la tripulación en el agua.

Tal como publicó la Guardia Costera japonesa, un total de trece individuos fueron rescatados con vida durante las labores de emergencia realizadas tras el siniestro. De estos, cuatro miembros de la tripulación del buque pesquero se hallaban inconscientes cuando fueron localizados. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de los cuatro, según detalló el medio Jiji Press. Las nueve personas restantes que integraban la tripulación sufrieron heridas de consideración leve, según el balance oficial difundido por las autoridades.

La Guardia Costera especificó que todos los integrantes del equipo del barco pesquero utilizaban chalecos salvavidas en el momento del impacto. Esta información fue confirmada también por la agencia Jiji Press en su cobertura sobre la investigación y los primeros resultados del operativo de rescate. Esta medida de seguridad no impidió el desenlace fatal para parte de la tripulación, aunque permitió la supervivencia del resto.

El medio Jiji Press reportó que, tras el accidente, los equipos de emergencia desplegaron sus recursos en la zona para llevar a cabo el rescate de los tripulantes, quienes fueron trasladados rápidamente a centros médicos para recibir atención. Las nueve personas que sobrevivieron únicamente presentaron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro. Ninguno de los seis tripulantes del buque mercante resultó herido por el choque, conforme a la información consignada por las autoridades costeras.

La investigación sobre las causas que llevaron a la colisión continúa en curso, señalando la gravedad del incidente en una de las rutas marítimas cercanas a la costa nororiental de Japón. Tanto la Guardia Costera como las autoridades locales se mantienen analizando los informes y las declaraciones de los tripulantes involucrados para esclarecer los factores que desencadenaron el accidente.

Según detalló la agencia Jiji Press, la prefectura de Aomori se encuentra en un área donde se registra un alto tráfico de embarcaciones pesqueras y comerciales. La seguridad en la navegación es objeto de revisión tras lo ocurrido, según informaron las autoridades en sus primeras evaluaciones posteriores al rescate y asistencia de las víctimas. La identificación de los fallecidos y la coordinación con las familias afectadas también forman parte de las acciones tras el siniestro, conforme al procedimiento establecido por las entidades responsables.

El accidente marítimo registrado frente a Misawa puso de manifiesto la importancia de las medidas de seguridad y la rápida respuesta de los servicios de rescate ante emergencias en altamar. La Guardia Costera japonesa mantiene vigilancia en la zona, mientras prosigue con las diligencias destinadas a prevenir futuros incidentes similares y a determinar la responsabilidad de las partes involucradas.