Zelenski asegura que los Shahed empleados por Irán tienen mejoras rusas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que los drones Shahed utilizados por Irán en zonas de conflicto presentan componentes de origen ruso, lo que sugiere cooperación tecnológica y militar entre Moscú y Teherán. En declaraciones a la cadena israelí i24, Zelenski aseguró que tras analizar un dron Shahed destruido en Oriente Medio, su equipo identificó piezas que, según él, solo fabrica Rusia, según reportó el medio.

De acuerdo con lo publicado por i24 y otros fragmentos de esa entrevista recogidos por diversas agencias, Zelenski sostuvo que la presencia de estas mejoras rusas en los drones evidencia una implicación directa de Moscú en la evolución tecnológica de estos dispositivos, empleados por Irán tanto en operaciones contra Estados Unidos como en las acciones dirigidas hacia Israel. Según afirmó el mandatario ucraniano, esta cooperación se habría dado desde el comienzo de la guerra, al afirmar: “Rusia está dando a los iraníes drones Shahed. Estoy seguro de que hemos visto algunos detalles de uno de los Shahed que fue destruido en uno de los países de Oriente Próximo. Tiene detalles rusos. Lo sé porque los iraníes no los fabrican”.

El medio i24 recogió también el contexto de estos señalamientos, expuestos por Zelenski en medio de una creciente preocupación internacional sobre la transferencia de tecnología militar entre gobiernos aliados a Rusia y su potencial impacto en la escalada de conflictos en Oriente Medio. El presidente ucraniano reiteró su postura de que Rusia habría estado apoyando técnica y materialmente a Irán en la mejora de estas aeronaves, conocidas por su uso en ataques y operaciones de reconocimiento.

Dentro de sus declaraciones, Zelenski hizo alusión a la evolución en el diseño y la capacidad de los drones Shahed, sugiriendo que las modificaciones observadas correspondían a innovaciones introducidas con apoyo ruso, lo que comprometería la autonomía del desarrollo bélico iraní. Sostuvo que la información procedía del análisis de un dron destruido recientemente y destacó la importancia que tiene este hallazgo para la evaluación de la situación estratégica en la región.

Además, el presidente ucraniano abordó la posibilidad de estrechar lazos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al referirse a una sintonía de intereses entre Kiev y Tel Aviv. Zelenski manifestó: “Tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Así que estoy listo para esta conversación”, abriendo la puerta a un posible diálogo entre ambos líderes, según relevó la cobertura del canal i24.

Las declaraciones de Zelenski se producen en un contexto de colaboración militar entre estados que operan en escenarios de tensión geopolítica como Ucrania y Oriente Medio. Según detalló i24, el señalamiento de la participación rusa en la mejora de drones iraníes plantea un escenario de cooperación internacional que trasciende los frentes de conflicto y cuestiona el origen genuino de los avances tecnológicos empleados en armamento no tripulado.

La utilización del modelo Shahed por parte de Irán no es un hecho aislado para Ucrania, que ha reportado en el pasado el uso de este tipo de drones en ataques dentro de su territorio, atribuidos a fuerzas rusas. La hipótesis de Zelenski refuerza la perspectiva de que Moscú no solo emplea estos artefactos, sino que también participa activamente en su desarrollo y difusión tecnológica, proporcionando componentes cruciales que amplían su alcance y efectividad, de acuerdo con lo declarado por el presidente ucraniano al canal de televisión israelí.