UniCredit lanza una oferta para superar el 30% de Commerzbank sin hacerse con el control

La dirección de UniCredit ya posee cerca del 26% de las acciones de Commerzbank de forma directa y, adicionalmente, mantiene aproximadamente un 4% más a través de estructuras financieras. De acuerdo con lo anunciado por UniCredit y publicado por medios internacionales, el banco italiano ha oficializado este lunes el inicio de una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, el segundo mayor banco comercial de Alemania. El objetivo central de la operación consiste en rebasar el umbral del 30% en la participación accionaria de Commerzbank, sin intención de obtener el control de la entidad germana.

El medio especializado detalló que UniCredit busca con este movimiento eliminar la obligación de ajustar continuamente su participación para mantenerse debajo del 30%, restricción impuesta por la normativa alemana en el contexto de los programas de recompra de acciones implementados por Commerzbank. Según ha subrayado la dirección del banco italiano, una vez superado este límite, podrá incrementar su participación en el mercado abierto o mediante otras fórmulas según estime conveniente, sin encontrarse sujeto a ajustes periódicos para cumplir con los límites regulatorios germánicos.

La relación de canje propuesta contempla el intercambio de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank. Tal como consignó la institución italiana, esta equivalencia deberá recibir la validación de la autoridad de supervisión financiera alemana BaFin en los días posteriores al anuncio. La oferta estima un valor de 30,8 euros por acción, cifra que supone una prima del 4% respecto al precio de cierre registrado el 13 de marzo de 2026.

Los planes de UniCredit contemplan que la presentación formal de la oferta pública se lleve a cabo a comienzos de mayo. A partir de ese momento, los accionistas de Commerzbank dispondrán de un periodo de cuatro semanas para adherirse o rechazar la propuesta. De manera simultánea, UniCredit llamará a una junta general extraordinaria, prevista para el mes de mayo, con la finalidad de solicitar la autorización correspondiente para un aumento de capital necesario para respaldar la operación.

En la comunicación remitida, UniCredit argumentó que la superación del umbral del 30% está orientada a potenciar un diálogo más constructivo con Commerzbank y sus partes interesadas, además de optimizar su estrategia accionarial en el contexto del mercado financiero europeo. El consejo de administración de UniCredit definió la oferta como una medida “sensata y pragmática” dentro de sus objetivos corporativos, y sostuvo que la actual participación demuestra que se mantiene el valor generado por la inversión, independientemente de que la nueva oferta derive o no en un porcentaje superior al 30%. Según la declaración institucional recogida por varios medios, “si, como se prevé, UniCredit no ejerce control alguno sobre Commerzbank, el impacto financiero en el capital será mínimo”.

El programa de recompra de acciones figura dentro de las prioridades de la dirección de UniCredit, según publicó la propia entidad. La aprobación para el plan de recompra correspondiente al año 2025, por un importe de 4.750 millones de euros, será sometida a la votación de la junta general de accionistas, cuya celebración está prevista para el 31 de marzo. El inicio de la recompra quedará subordinado tanto al resultado de la oferta de canje como a la aprobación final del Banco Central Europeo (BCE). UniCredit precisó que la materialización de este nuevo programa de recompra no tendrá efecto sobre su política de dividendos vigente.

Entre los aspectos regulatorios, la legislación alemana de adquisiciones impone que al superar el 30% de la participación accionarial, una entidad inversora debe o bien lanzar una oferta total de adquisición, o mantenerse estable por debajo de ese umbral, salvo autorización expresa de los organismos supervisores. La maniobra de UniCredit, detallada por medios como la propia nota institucional italiana, persigue flexibilizar esta limitación y otorgar un margen adicional de maniobra en su estrategia de inversión sobre el capital de Commerzbank.

La operación, según la información remitida y recogida por diferentes plataformas económicas, no implica la toma del control operativo o la obtención de poder de decisión dentro de Commerzbank; UniCredit enfatizó en su comunicado que no ejercerá control sobre la entidad alemana tras este movimiento, reiterando que el impacto financiero quedará limitado. El banco italiano ha enmarcado el lanzamiento de la oferta dentro de una estrategia que busca tanto maximizar el valor para sus accionistas como fortalecer su posición en el sector financiero continental, todo ello preservando la autonomía de Commerzbank y el marco competitivo vigente en el mercado alemán.