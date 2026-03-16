Una milicia proiraní de Irak asegura haber matado a seis personas en un ataque contra la base Victoria de EEUU

La milicia Resistencia Islámica en Irak comunicó que su acción armada surgió tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei y los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel contra Irán en las últimas semanas, que han resultado en un elevado número de víctimas mortales en la República Islámica según datos aportados por la ONG de derechos humanos iraní HRANA. De acuerdo con la información difundida por este grupo, su ataque con misiles contra la base Victoria, una instalación militar estadounidense situada cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, dejó al menos seis fallecidos y cuatro heridos graves. El medio detalló que la organización aseguró que la operación fue planificada como una respuesta directa a esos hechos recientes en la región.

Tal como informó la Resistencia Islámica en Irak mediante un comunicado recogido por medios internacionales, la ofensiva contó con la participación de "valientes muyahidines", quienes emplearon misiles guiados para atacar la base estadounidense. Según su declaración, la acción constituyó una represalia por hechos recientes tanto en Irán como en Irak, sumando el ataque ocurrido en la provincia de Kirkuk del norte del país, atribuido a Estados Unidos, en el que murieron cuatro miembros de la milicia iraquí Kataeb Imam Alí, otro grupo respaldado por Irán.

La organización armada subrayó que el ataque formó parte de su respuesta al asesinato de varios jóvenes combatientes que integraban sus filas. El bombardeo en Kirkuk, mencionado por el grupo, ha sido vinculado a la acción militar estadounidense y figura entre los motivos expuestos para justificar la represalia sobre la base Victoria. Según consignó la Resistencia Islámica en Irak, los cuatro milicianos fallecidos en ese evento pertenecían a Kataeb Imam Alí, formación también aliada de Teherán.

El ataque sobre la base militar Victoria sucedió en un contexto de alta tensión regional. Según reportó la Resistencia Islámica en Irak, la operación se llevó a cabo "con misiles dirigidos" y su resultado incluyó víctimas tanto mortales como heridas de gravedad. El grupo no precisó si entre las bajas se encuentran militares estadounidenses o personal afgano o iraquí vinculado a la base. Los datos de la ONG HRANA, informados por los medios que citaron el comunicado, indican que los ataques sobre Irán desde el inicio de la ofensiva han dejado un saldo de 3.000 personas fallecidas.

La Resistencia Islámica en Irak forma parte de un conglomerado de facciones iraquíes con afinidad política y militar con Teherán. Según publicó la fuente citada, sus acciones armadas buscan responder a ataques que, a su juicio, violan la soberanía del país o afectan intereses iraníes. El grupo justificó el lanzamiento de misiles argumentando un principio de proporcionalidad ante muertes recientes atribuidas a bombardeos previos en la región.

Distintos medios dieron cuenta de que la base Victoria, objetivo de la acción, constituye un punto estratégico para las fuerzas estadounidenses desplegadas en Bagdad. El complejo se localiza en las inmediaciones del principal aeropuerto internacional de la capital iraquí, lo que resalta su valor geopolítico y operacional.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido un número oficial de víctimas, y diversos informes se mantienen a la espera de confirmación independiente sobre las cifras divulgadas por la Resistencia Islámica en Irak. El incidente incrementa la preocupación sobre posibles escaladas entre milicias proiraníes y las fuerzas presentes de Estados Unidos y sus aliados en territorio iraquí.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, acontecida hace más de dos semanas tal como consignó la fuente, mantiene un saldo que sigue en aumento. Paralelamente, el repunte de ataques de milicias asociadas a Irán refleja el ambiente de represalias cruzadas en la región, en especial tras la muerte de figuras y combatientes influyentes en ambos bandos del conflicto.

La repercusión del ataque reivindicado por la Resistencia Islámica en Irak pone de relieve la compleja situación de seguridad que se vive en torno al aeropuerto de Bagdad y las bases militares extranjeras. El evento subraya los riesgos y las tensiones crecientes en una etapa marcada por sucesivos episodios de violencia vinculados a la confrontación entre Washington, Teherán y sus aliados regionales.