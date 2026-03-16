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Una investigación sobre la práctica escénicas tras el 15M gana el Premio de Investigación de la Fundación SGAE

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La Fundación SGAE ha premiado al investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Álvaro Caboalles con el Premio de Investigación a la mejor Tesis Doctoral, valorado en 6.000 euros, por su trabajo 'La Práctica Escénica Contemporánea tras el 15M en la ciudad de Madrid. Explorando nuevos contextos, espacios y compañías. Una propuesta de taxonomía artística'.

La entidad ha dado a conocer este lunes los ganadores de la 12ª edición de los Premios de Investigación en economía de la cultura, sociología de la cultura, políticas culturales, comunicación y cultura, gestión cultural y derecho de la cultura, que reconocen los mejores trabajos académicos en el sector cultural del año 2025.

Estos galardones, dirigidos a estudiantes, profesionales y académicos interesados en el estudio del sector cultural y de la creación, pretenden estimular la investigación y contribuir a la generación de conocimiento en materias como la economía de la cultura, la sociología de la cultura, la gestión cultural, las políticas culturales y la comunicación y cultura.

Precisamente, Fundación SGAE también ha otorgado el Premio al Mejor Trabajo de Investigación, con 3.000 euros, la tesina fin de máster 'La magia española y la magia en España. Caracterización del sector del ilusionismo' de Eloy Fernández Mateos, estudiante del Máster en Gestión Cultural del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Por su parte, se ha beneficiado al investigador Jose María Aranda Echeverría de la Universidad Complutense de Madrid con las Ayudas a la Realización de Tesis Doctoral, de valor de 6.000 para la realización de su investigación titulada 'Los públicos de la música culta en España. Un análisis de las audiencias de la zarzuela y la música antigua en el siglo XXI'.

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