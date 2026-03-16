Teresa Rivera, el gran apoyo de su hijo Canales en una tarde de toros en Lora del Río

Al finalizar la corrida en la plaza de toros de Lora del Río, tanto Teresa Rivera como su hijo Canales mantuvieron una postura reservada respecto a los asuntos familiares que suelen estar bajo el foco mediático. Según publicó el medio de comunicación, Teresa Rivera optó por la discreción ante las preguntas sobre las declaraciones recientes de Irene Rosales respecto a su exmarido, Kiko Rivera, asegurando: “De eso no sé nada. No sé, la verdad que no lo sé”. Esta respuesta y la actitud similar de su hijo después del festejo taurino evitaron alimentar cualquier tipo de controversia relacionada con el entorno de los Rivera Ordóñez. El escenario principal de la noticia fue, no obstante, el ambiente emocional vivido durante la jornada y el papel de Teresa Rivera como un apoyo esencial para el torero en su cita profesional.

Tal como informó el medio, la tarde en la plaza sevillana reunió a figuras reconocidas del mundo taurino, destacando un cartel con Canales Rivera, Julio Benítez "El Cordobés", Esaú Fernández y los novilleros Manuel Casado, Martín Morilla y Paco de Sara. Teresa Rivera acudió al festival para acompañar a su hijo en una jornada de especial significado, enfrentando la ansiedad que caracteriza a cualquier madre en situaciones de riesgo para un ser querido. La madre del diestro explicó ante las cámaras cómo transcurrió su experiencia en la plaza: “Con nervios, intranquilidad, pero bueno, es un festival y venimos a pasarlo bien”, señaló, reafirmando su rol de principal respaldo profesional para Canales Rivera y evidenciando el reto personal que representa asistir a este tipo de evento.

El medio relató que Teresa Rivera intentó pasar desapercibida entre los asistentes, priorizando su presencia familiar por encima de cualquier expectativa de atención. Durante toda la tarde, mantuvo un perfil bajo, concentrándose en el desarrollo de la corrida y en brindar su acompañamiento a su hijo desde el tendido. Esta actitud contrastó con la habitual atención mediática que suele rodear a su familia y resaltó su voluntad de separar su función como madre del contexto de las polémicas públicas.

El desarrollo del festival taurino incluyó momentos de tensión y emoción para los participantes. Canales Rivera cortó una oreja en la faena, resultado que le permitió cerrar con satisfacción su intervención en el festejo. Finalizada la corrida, el matador prefirió no ahondar en cuestiones extrataurinas y centró sus declaraciones en lo ocurrido en el ruedo, alineándose con la postura cauta de su madre respecto a los asuntos personales del clan Rivera Ordóñez.

Entre los otros protagonistas de la tarde, Julio Benítez "El Cordobés" expresó su desconocimiento sobre la posible llegada de su hermano Manuel Díaz para presenciar el evento, indicando al llegar: “Pues no sé, mi hermano puede ser que venga”. Finalmente, Manuel Díaz no asistió a la cita. A pesar de la ausencia, Benítez consiguió llevarse dos orejas tras superar un susto con uno de los toros, recibiendo el reconocimiento del público asistente por su actuación.

El festival también contó con la participación de Esaú Fernández y los jóvenes novilleros Manuel Casado, Martín Morilla y Paco de Sara, quienes figuraron en un cartel que captó el interés de los seguidores del mundo taurino, consignó el medio. La presencia de figuras consagradas junto a nuevos exponentes permitió que la jornada se desarrollara en un ambiente de expectación, con especial atención sobre las actuaciones familiares y el apoyo mutuo entre los protagonistas y sus allegados.

Durante toda la celebración, la prudencia y la discreción de Teresa Rivera y Canales Rivera caracterizaron su paso por la plaza, de acuerdo con lo reportado por el medio. Esta actitud mostró una intención explícita de mantenerse al margen de la controversia y reafirmó la prioridad dada al contexto profesional y personal vivido en la plaza por encima de cualquier repercusión mediática vinculada a la familia.