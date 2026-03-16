Meta y Nebius alcanzan un acuerdo de unos 23.500 millones para el suministro de infraestructura de IA

El fundador y consejero delegado de Nebius, Arkady Volozh, expresó su satisfacción al anunciar la ampliación de la colaboración con Meta, describiéndola como una oportunidad para asegurar contratos de capacidad a largo plazo y acelerar el desarrollo del negocio principal de inteligencia artificial en la nube de su empresa. Según consignó el medio que reportó la noticia, Meta, el grupo propietario de Facebook, WhatsApp e Instagram, y la empresa de IA Nebius cerraron un acuerdo estratégico valorado en 27.000 millones de dólares (equivalentes a cerca de 23.500 millones de euros) con el objetivo de potenciar el despliegue y la evolución de la plataforma de supercomputación Nvidia Vera Rubin enfocada en inteligencia artificial avanzada.

De acuerdo con la información divulgada, la alianza entre ambas compañías contempla que Nebius proporcione 12.000 millones de dólares (alrededor de 10.500 millones de euros) en capacidad de infraestructura para IA distribuida en varias localizaciones. Esta operación, según informó la fuente, corresponde a una de las primeras implementaciones globales de la plataforma Nvidia Vera Rubin y tiene como meta quedar plenamente implementada para principios de 2027.

El convenio también incluye el compromiso de Meta de adquirir capacidad de computación adicional en futuros clústeres de Nebius por una suma que podría alcanzar los 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros). Tal como publicó la fuente original, la capacidad restante que no sea comprada por Meta estará disponible para clientes de la nube de IA gestionada por Nebius, lo que permitirá a la compañía ampliar su alcance en el mercado de servicios de computación avanzada.

El medio detalló que Nebius hizo público el miércoles anterior que Nvidia invertirá 2.000 millones de dólares (cerca de 1.720 millones de euros) en su estructura societaria, una decisión estratégica destinada a profundizar las aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas de nube. Esta inversión refuerza el marco de colaboración técnica y financiera orientado a ampliar la adopción y los desarrollos tecnológicos en supercomputación.

La reacción de los mercados tras el anuncio del acuerdo se reflejó en el valor de las acciones de ambas firmas. Según informó el mismo medio, las acciones de Nebius alcanzaron un aumento de hasta el 16% en el mercado estadounidense el día lunes, mientras que los títulos de Meta experimentaron un incremento del 3% tras la divulgación pública de la alianza.

El acuerdo supone un paso relevante para la expansión de la plataforma Nvidia Vera Rubin, diseñada para soportar proyectos de computación avanzada y facilitar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de última generación. El plan estratégico de ambas empresas busca acelerar la innovación tecnológica mediante la provisión de capacidades que permitan entrenar, desplegar y escalar soluciones de inteligencia artificial a nivel global.

Además, la distribución de la capacidad comprometida por Nebius en diferentes localizaciones responde tanto a la necesidad de disponibilidad como a la mitigación de riesgos en la gestión de grandes volúmenes de datos. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, esta dispersión geográfica permitiría a Meta y a otros clientes acceder a recursos informáticos con alta eficiencia, adaptándose a las exigencias de seguridad, escalabilidad y resiliencia que requiere la inteligencia artificial en entornos empresariales.

Arkady Volozh, en declaraciones presentadas por el medio, subrayó la importancia del acuerdo: “Nos complace ampliar nuestra importante alianza con Meta como parte de la obtención de contratos de capacidad a largo plazo para acelerar el desarrollo y el crecimiento de nuestro negocio principal de IA en la nube. Seguiremos cumpliendo con nuestros objetivos”.

La inversión de Nvidia en Nebius y el compromiso financiero asumido por Meta abren nuevas oportunidades para fortalecer la infraestructura necesaria para proyectos de IA a gran escala. El desarrollo de la plataforma Nvidia Vera Rubin aparece así como uno de los ejes centrales en la transformación digital de empresas que apuestan por soluciones avanzadas en inteligencia artificial, tanto para uso propio como para su oferta a terceros clientes del segmento cloud.