Mbappé y Bellingham entran en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad

El delantero francés Kylian Mbappé y el centrocampista inglés Jude Bellingham son las dos grandes novedades en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, este martes en el Etihad Stadium.

Después de perderse los últimos cinco encuentros por una lesión en la rodilla y de su viaje a París para tratarse de este problema físico, el delantero francés, 'pichichi' de la competición europea con 13 tantos, viaja con el equipo blanco para la vuelta de octavos frente al City. Aunque Mbappé no juega desde la derrota en El Sadar el pasado 21 de febrero, por lo que está por ver si es una opción seria a la titularidad.

Además, el técnico Álvaro Arbeloa incorpora en la lista a un Bellingham que no juega desde que se lesionó a los 10 minutos de juego del Real Madrid-Rayo Vallecano del pasado 1 de febrero. Desde entonces, una lesión muscular en los isquiotibiales le ha tenido en el dique seco los últimos nueve encuentros.

Aunque Arbeloa presenta las bajas de Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Dani Ceballos, mientras recupera a David Alaba, Álvaro Carreras --era duda por un problema muscular-- y Franco Mastantuono, sancionado los dos últimos encuentros en LaLiga EA Sports. Y completa la lista con siete canteranos: el portero Fran González; los defensas Diego Aguado y Mario Rivas; y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Aguado y Rivas; los centrocampistas Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.