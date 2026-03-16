Las paramilitares RSF anuncian la toma del control de una ciudad estratégica en Kordofán Norte, en Sudán

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) ha afirmado que sus tropas obligaron al Ejército sudanés y a sus aliados a dejar la ciudad de Bara y sus inmediaciones tras una serie de enfrentamientos recientes, detallando que muchos efectivos rivales escaparon hacia las afueras de El Obeid. Este anuncio se suma a la crisis que vive Sudán tras más de un año de conflicto armado, donde se han registrado desplazamientos masivos de población y el deterioro sostenido de las condiciones humanitarias en varias regiones del país. Según consignó Europa Press, el grupo comunicó este lunes la captura de la ciudad de Bara, en el centro de Kordofán Norte, menos de dos semanas después de que las Fuerzas Armadas afirmaran haber recuperado ese enclave estratégico.

Europa Press recopiló declaraciones de las RSF en las que el grupo habló de haber "consolidado continuas victorias en el campo de batalla logrando hoy un nuevo e importante triunfo con la liberación de la ciudad de Bara, estratégicamente ubicada en el estado de Kordofán Norte". A través de sus redes sociales, las RSF calificaron esta captura como una “victoria cualitativa” basada en planes militares bien establecidos, con el objetivo declarado de avanzar sobre los puntos fuertes de las Fuerzas Armadas regulares y neutralizar sus posiciones.

En la comunicación oficial, las RSF afirmaron haber derrotado de manera contundente a los militares sudaneses, asegurando que el enfrentamiento en Bara provocó más de 500 bajas en las filas del Ejército, incluidos varios oficiales. Además, el grupo paramilitar aseguró que decenas de integrantes de las Fuerzas Armadas huyeron tras los combates intensos y que sus soldados persiguieron a quienes se replegaron hacia las áreas periféricas de El Obeid, una capital regional de importancia en Kordofán Norte.

En paralelo, las RSF informaron respecto de otro avance reciente en Darfur Norte, fronterizo con Chad, donde aseguran haber conquistado la localidad de Karnoi luego de lo que describieron como “batallas rápidas y decisivas” contra los militares leales al gobierno central. En ese comunicado, argumentaron que el control de Karnoi se integra a sus esfuerzos por “proteger las áreas civiles y detener las violaciones cometidas por estas milicias contra la población”. De acuerdo con el relato del grupo paramilitar, la ofensiva también habría causado considerables bajas en las filas regulares, aunque el Ejército sudanés no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas acciones.

Según el medio Europa Press, las RSF subrayaron que la toma de Karnoi representa un avance relevante en la campaña militar para “restaurar la seguridad y la estabilidad en Darfur Norte y crear condiciones de seguridad para que la población pueda retomar una vida normal tras un periodo extendido de tensión e inestabilidad”. Ambas localidades, Bara y Karnoi, cuentan con una ubicación estratégica dentro de las operaciones militares que enfrenta el país desde abril de 2023.

La raíz de este conflicto radica en las diferencias surgidas acerca de la integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército sudanés. Tal como reportó Europa Press, la tensión escaló hasta un enfrentamiento abierto luego de fracasos en el proceso de transición política que sucedió a la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019, la cual se vio ya debilitada tras el golpe de Estado contra el entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

Las consecuencias humanitarias del conflicto han resultado severas. Europa Press indicó que Sudán vive una de las peores emergencias humanitarias a escala internacional, con millones de personas obligadas a dejar sus hogares, ya sea como desplazados internos o como refugiados en países vecinos. El acceso a servicios básicos ha quedado comprometido debido a la destrucción o el daño a infraestructuras esenciales, lo que afecta la atención sanitaria de miles de damnificados. Además, la crisis ha facilitado la propagación de enfermedades entre las poblaciones desplazadas y las comunidades receptoras.

Otra característica del conflicto ha sido la implicación directa o indirecta de varios países, que han brindado apoyo diverso a las partes enfrentadas, según detalló Europa Press. La prolongación de la violencia y los desplazamientos asociados han provocado alarma internacional debido al rápido deterioro de la situación humanitaria y la incapacidad de organizaciones locales e internacionales para abastecer de recursos vitales a la población afectada.

Europa Press informa que, hasta el momento, las Fuerzas Armadas sudanesas no han ofrecido información sobre los avances anunciados por las RSF, ni han proporcionado una evaluación oficial sobre las presuntas bajas y las pérdidas en los teatros de operaciones mencionados. La falta de confirmación independiente y la persistencia de la violencia en Kordofán Norte y Darfur dificultan el acceso a datos verificados sobre la situación real en el terreno.

El enfrentamiento entre las RSF y el Ejército sudanés ha ido configurando un escenario donde los embates militares, sumados al agravamiento de indicadores humanitarios y de seguridad, han moldeado un contexto de inestabilidad prolongada y desplazamiento masivo, con perspectivas inciertas sobre la evolución del conflicto y sus posibles salidas.