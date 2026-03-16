Kiko Rivera y Lola García derrochan amor en el estreno de 'Torrente Presidente'

En la presentación de la película 'Torrente Presidente', Kiko Rivera se mostró junto a su pareja Lola García en un ambiente de notoria proximidad, realizando un gesto público de unión frente a los medios y reiterando su apoyo mutuo. El evento coincidió con la atención mediática generada por recientes declaraciones de Irene Rosales, exesposa de Rivera, quien ofreció una entrevista considerada como una de las más sinceras de los últimos tiempos. Según consignó el medio, tras esta entrevista, Rivera eligió no pronunciarse sobre esas cuestiones personales, centrando su aparición en la celebración del estreno y en su participación en la cinta dirigida por Santiago Segura.

De acuerdo con lo publicado, ambos acudieron al estreno de 'Torrente Presidente', donde la presencia de Rivera resultó relevante no solo por su vínculo con la saga, sino también por el momento personal que atraviesa. Durante la alfombra roja, Kiko Rivera hizo referencia a la buena relación profesional que mantiene con Santiago Segura y recordó de manera breve su cameo anterior en la cuarta entrega de la franquicia, evitando dar detalles de su nuevo papel en la película y animando al público a descubrirlo en el cine. "Ir a verlo, ir a verlo", recomendó Rivera, favoreciendo el misterio en torno a su participación.

El hijo de Isabel Pantoja expresó optimismo sobre la nueva película, dirigiéndose a los espectadores para que asistan a las salas como lo han hecho muchos otros, señalando: "Se lo van a pasar muy bien, se lo van a pasar muy bien. Santiago Segura en Torrente siempre son risas aseguradas". Con esas palabras, Rivera apuntó al tono humorístico que caracteriza la saga, incentivando la experiencia colectiva de ver cine en sala.

En el transcurso del photocall, la atención mediática se concentró en el gesto de complicidad de la pareja, quienes se besaron frente a las cámaras, consolidando la imagen de unión. Lola García, manteniendo una actitud discreta, cedió el protagonismo a Rivera durante el evento, respondiendo de manera escueta sobre la situación de su relación. "Muy bien, muy bien", indicó García ante las preguntas sobre cómo se encuentra en este periodo en el que la pareja vuelve a estar en el foco público, aportando también: "Muchas ganas, muchas ganas, sí. Todo fenomenal" antes de acceder a la sala de proyección.

El medio detalló que el regreso de Kiko Rivera al escenario mediático tras la emisión de las palabras de Irene Rosales refuerza el interés público sobre su esfera privada, aunque durante el estreno ambos optaron por enfocar las declaraciones en la celebración profesional y en la satisfacción personal asociada. La relación entre Rivera y Lola García, su presencia conjunta y el tono distendido del momento, fueron elementos destacados por los cronistas presentes, quienes subrayaron la atmósfera positiva durante el acto promocional de la nueva entrega de Torrente.