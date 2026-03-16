Irán amenaza con ataques a los "centros logísticos y de servicio" del portaaeronaves de EEUU 'USS Gerald Ford'

La cifra de civiles fallecidos como resultado de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos ha superado los 1.200, según autoridades de Irán, mientras que la organización Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, estimó que los muertos se sitúan por encima de los 3.000. La mayoría de las víctimas corresponde a la población civil. En este contexto de escalada regional, Irán ha emitido una advertencia directa sobre la zona del mar Rojo, escenario donde el portaaeronaves de Estados Unidos 'USS Gerald Ford' mantiene operaciones para respaldar la ofensiva militar.

Según informó la agencia iraní Tasnim, Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando Jatam al Anbiya, organismo que lidera el combate unificado de las Fuerzas Armadas de Irán, declaró que la presencia del portaaeronaves 'USS Gerald Ford' representa una amenaza. Zolfaqari afirmó que "por ello, los centros logísticos y de servicio de la citada flota en el mar Rojo son considerados objetivos para las Fuerzas Armadas de Irán". De acuerdo con lo consignado por Tasnim, esa advertencia se dirige a toda infraestructura que respalde las actividades del buque estadounidense en la región.

El medio Tasnim detalló que la advertencia coincide con las operaciones militares que comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán. Esta situación ha elevado la tensión diplomática y militar en Oriente Próximo, donde las operaciones del 'USS Gerald Ford' han generado inquietud en el gobierno iraní por la cercanía de estas acciones a sus intereses estratégicos.

En el contexto de estas acciones bélicas, Irán ha confirmado que los bombardeos y ataques realizados por Israel y Estados Unidos han provocado un elevado número de muertes y desplazamientos de población. Tasnim reportó que, mientras las autoridades iraníes cifran las víctimas en más de 1.200, Human Rights Watch in Iran indicó que los fallecidos superan los 3.000, la mayoría civiles. Esta misma organización ha manifestado preocupación por el impacto humanitario del conflicto regional.

La tensión no solo se limita a la confrontación directa, sino que también abarca el plano diplomático por las negociaciones vigentes entre Washington y Teherán. Según publicó Tasnim, los actuales ataques se desarrollan en paralelo a conversaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán, cuyo objetivo es alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Mientras tanto, la respuesta de Teherán se ha traducido en ataques dirigidos tanto a territorio israelí como a intereses estadounidenses localizados en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las recientes advertencias emitidas por el mando militar iraní se suman a este escenario de recrudecimiento de hostilidades, acrecentando el riesgo de ampliación del conflicto más allá del mar Rojo. La estrategia iraní, de acuerdo con la información de Tasnim, apunta a limitar la funcionalidad del despliegue militar estadounidense en la región, al poner bajo amenaza cualquier instalación que brinde apoyo logístico o de mantenimiento al 'USS Gerald Ford'.

El desarrollo de los acontecimientos revela la complejidad de una amplia confrontación regional, donde actores internacionales despliegan capacidades militares y diplomáticas mientras la población civil soporta el mayor peso de las consecuencias. Según reiteró Tasnim, la combinación de enfrentamientos, ataques y negociaciones nucleares refleja la situación de extrema volatilidad y alerta en Oriente Próximo.